Miesiąc Dumy w Spotify. Specjalne playlisty stworzone z influencerami i aktywistami społeczności LGBT

• Świętowany w czerwcu Pride Month to symboliczny okres w roku, podczas którego osoby LGBTQ+ celebrują swoje prawo do wolności, równości i tolerancji.

• Spotify uruchamia specjalne playlisty wyłącznie z utworami artystów utożsamiających się ze społecznością LGBTQ+

Trudno sobie wyobrazić muzykę bez niesamowitych hitów stworzonych na przestrzeni lat przez artystów LGBTQ+. Z tego powodu najpopularniejsza platforma muzyczna na świecie, Spotify prezentuje nowe playlisty pozwalające jeszcze mocniej docenić ich twórczość.Z okazji Miesiąca Dumy w serwisie pojawiły się nowe playlisty.to playlista redakcyjna Spotify z okazji Miesiąca Dumy przygotowana we współpracy z polskimi artystami reprezentującymi środowisko LGBTQ+. Wśród nich znaleźli się między innymi: a Micuła, thekayetan, Antonina, WaluśKraksaKryzys, a także NANGA, Caville, Yulia i wielu innych.Z koleito playlista najpopularniejszych polskich i globalnych utworów autorstwa twórców wspierających lub należących do społeczności LGBTQ+. Znajdują się na niej takie kultowe kawałki jak "Born This Way" Lady Gagi, "Believe" w wykonaniu Cher czy "Stronger" Britney Spears.Natomiast globalna playlista Spotifyzawiera piosenki wyjątkowych artystów LGBTQ+. Zestawienie ubarwią również specjalne klipy czwórki artystów: Nakhane (Rep. Południowej Afryki), G Flip (Australia), Marilyne Léonard (Kanada), a także polski wykonawca the kayetan.Specjalne playlisty z okazji Pride Month we współpracy ze Spotify stworzyli również przedstawiciele Parady Równości w Warszawie, organizacji Miłość Nie Wyklucza oraz influencerzy wspierający lub należący do środowiska LGBTQ+. Warsaw-Kyiv PRIDE 2022 - łącząca Warszawę i Kijów playlista przygotowana przez przedstawicieli warszawskiej Parady Równość pozwalająca uczić dumę, miłość i różnorodność ponad granicami. Włącz Tęczę! z Miłość Nie Wyklucza - specjalna playlista przygotowana przez działaczy Miłość Nie Wyklucza by włączyć (się w) tęczę i wspólnie świętować Miesiąc Dumy LGBTQ+. fEMPOWER Sylwii Chutnik - lista odtwarzania stworzona przez dziennikarkę i aktywistkę feministyczną Sylwię Chutnik, dzięki której użytkownicy Spotify poczują muzyczną siłę kobiet.• Queerowa Duma z Shady Lady - pozwalająca poczuć dumę playlista stworzona przez piosenkarkę i drag queen Shady Lady. Gay Anthems Grabariego - zestawienie kultowych utworów, artystów i ikon LGBTQ+, czyli ulubione piosenki dziennikarza, prezentera i podcastera Grabariego, idealne, by świętować Pride Month 2022. Duma, nadzieja i drag Twojej Starej - wyjątkowa playlista autorstwa drag queen i podcasterki Twoja Stara, dzięki której słuchacze odczują emocje, wzrastanie w dumie, budowanie nadziei i szaleństwo dragu. for girls only by Maja Jankowska - playlista Mai Jankowskiej, influencerki i hypemanki jednej z najpopularniejszych polskich raperek - Young Leosi. Słuchacze Spotify znajdą na niej utwory w zmysłowy sposób reprezentujące girl power. Elgiebetowy Mix by ka.per - różnorodna jak esencja tęczy muzyczna składanka wspólnie przygotowana przez blogera i aktywistę Kacpra Potępskiego wraz z jego fanami.