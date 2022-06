Powraca "Wakacyjna Trasa Dwójki". Tematyczne koncerty w 10 miastach Polski

Łukasz Szewczyk

• Koncertowe lato z TVP2

• Znani i lubiani artyści, muzyczne przystanki i największe hity

Na telewidzów i publiczność "Wakacyjnej Trasy Dwójki" czeka dziesięć koncertów. Widowiska muzyczne zostaną zorganizowane w popularnych letniskach, malowniczych kurortach i miejscowościach, w których hasło "Lato, muzyka, zabawa" wybrzmiewa szczególnie mocno. Start 3 lipca w Wilnie, a wielki finał - 28 sierpnia w Sopocie. Po drodze gwiazdorska, rozśpiewana ekipa Dwójki zawita do: Augustowa, Włocławka, Stalowej Woli, Łomży, Stężycy, Elbląga i Zabrza.Każdy z koncertów to multimedialne widowisko muzyczne, które spaja wybrany motyw muzyczny. Tegoroczne motywy to m.in.: "Największe przeboje lata", "Hity domówek", "30 lat disco polo", "Folk Festival", "Hity wszech czasów", "Festiwal piosenki wojskowej państw NATO", "Niech żyje biesiada!", czy "Wielki jubileusz "Pytania na śniadanie", które w tym roku w Sopocie będzie hucznie obchodzić swoje 20-lecie.Wśród wykonawców plejada gwiazd z Polski i zza granicy. Nie zabraknie również muzycznych premier - przebojów, które podczas "Wakacyjnej Trasy Dwójki" zostaną zaprezentowane po raz pierwszy.Tegoroczna "Wakacyjna Trasa Dwójki" to także specjalnie przygotowana na tę okazję taneczna rewia w wykonaniu energetycznych tancerzy Agustina Egurroli, a także występy gwiazd cyklu "Kabaret. Super Show Dwójki".Koncerty poprowadzą m.in.: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Aleksander Sikora, Rafał Brzozowski i Tomasz Kammel. Dołączą do nich inne gwiazdy szklanego ekranu i z pierwszych stron gazet. Dla niektórych będzie to debiut w roli gospodarzy "Wakacyjnej Trasy Dwójki".• 3.07 - Wilno - "Największe przeboje lata"• 10.07 - Augustów - "Hity domówek"• 17.07 - Włocławek - "Muzyka romska"• 24.07 - Stalowa Wola - "30 lat disco polo"• 31.07 - Łomża - " Folk Festival"• 7.08 - Stężyca - "Hity wszech czasów• 15.08 - Elbląg- "Festiwal piosenki wojskowej państw NATO"• 21.08 - Zabrze - "Niech żyje biesiada!"• 27.08 - Sopot - "Wielki jubileusz "Pytania na śniadanie"• 28.08 - Sopot - "Zakończenie lata"