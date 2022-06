Rusza golfowa "Superliga". LIV Golf International Series w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W czwartek ( czerwca) rusza inauguracyjny turniej debiutanckiego sezonu LIV Golf International Series, czyli nowej ligi golfowej porównywanej do inicjatywy piłkarskiej Europejskiej Superligi. W puli nagród jest aż 255 milionów dolarów

• Transmisje na żywo ze wszystkich trzech dni turnieju otwarcia można oglądać na żywo na Viaplay.pl

Pierwszy z ośmiu turniejów odbędzie się w Centurion Club w Hemel Hempstead (Wielka Brytania). Nowa "golfowa Liga Mistrzów" zainauguruje rywalizację z udziałem m.in. 16 zawodników czołowej setki światowego rankingu, w tym siedmiu zwycięzców najważniejszych międzynarodowych zawodów.W puli nagród całego cyklu jest aż 255 milionów dolarów. W Anglii zwycięzca sięgnie po 4 miliony dolarów, a w puli tego turnieju jest 25 milionów: 20 do wygrania indywidualnie i 5 drużynowo. 48 graczy zostanie podzielonych na dwanaście 4-osobowych zespołów. Każda z ekip ma swojego kapitana, nazwę, logo i barwy.Po jednej rywalizacji dojdzie też w Tajlandii i Arabii Saudyjskiej, a 5-krotnie zawody będą rozgrywane w USA. Jednymi z największych gwiazd inauguracyjnych zmagań w Wielkiej Brytanii będą Amerykanie Phil Mickelson i Dustin Johnson. Ten ostatni za sam udział w LIV Golf International Series miał nieoficjalnie otrzymać 125 milionów dolarów. Na zawodników czekają 54 dołki.Według nieoficjalnych informacji, Polak Adrian Meronk miał bardzo poważną ofertę od organizatorów i mógłby dołączyć do cyklu już od drugiego turnieju. Nie było jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia tych informacji ze strony Meronka.Najlepszy golf na świecie na Viaplay.plTransmisje na żywo z Anglii od czwartku do soboty, każdego dnia od godziny 15.00, można oglądać na Viaplay.plLIV Golf Invitational Series 2022, Wielka Brytania - transmisje na żywo na platformie Viaplay:• 15:00 LIV Golf Invitational, Centurion Club (Wielka Brytania)Piątek (10 czerwca):• 15:00 LIV Golf Invitational, Centurion Club (Wielka Brytania)Sobota (11 czerwca):• 15:00 LIV Golf Invitational, Centurion Club (Wielka Brytania)