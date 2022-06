Wyścigi motocyklowe Isle of Man TT wracają na antenę Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Po "przerwie pandemicznej" wyspa Man ponownie stała się jednym wielkim torem wyścigowym.

• Isle of Man TT odbywa się w tym roku po raz sto pierwszy, a relacje z tegorocznej edycji będzie można oglądać w Motowizji.

Isle of Man TT to jeden z najstarszych wyścigów motocyklowych na świecie. Pierwsza edycja miała miejsce w 1907 roku i od tamtej pory niemalże rok w rok startują tam najodważniejsi z odważnych. TT Mountain Circuit przebiega przez znaczną część wyspy Man i wiedzie po drogach publicznych pośród zapierających dech w piersi krajobrazach. To bez cienia wątpliwości najsłynniejszy motocyklowy wyścig uliczny na świecie.- mówi Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Relacje i programy z tegorocznej edycji Isle of Man TT będą emitowane co tydzień w czwartki.• Isle of Man TT 2022 - odcinek 1, czwartek, 9 czerwca, godz. 18.55• Isle of Man TT 2022 - odcinek 2, czwartek, 16 czerwca, godz. 20.00• Isle of Man TT 2022 - odcinek 3, czwartek, 23 czerwca, godz. 18.55• Isle of Man TT 2022 - odcinek 4, czwartek, 30 czerwca, godz. 18.55