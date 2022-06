HBO Max zamówiło drugi sezon serialu "Tokyo Vice"

Łukasz Szewczyk

• "Tokyo Vice", serial kryminalny luźno oparty na reportażach dziennikarza Jake'a Adelsteina o pracy policji w Tokio, dostał zamówienie na drugi sezon.

• Wszystkie odcinki pierwszego sezonu dostępne są wyłącznie w serwisie HBO Max.

"Tokyo Vice" to serial kryminalny luźno oparty na reportażach dziennikarza Jake'a Adelsteina o pracy policji w Tokio, gdzie zostały nakręcone wszystkie zdjęcia. Głównym bohaterem jest Adelstein (w tej roli zobaczymy Ansela Elgorta), który w latach 90. patroluje skąpane w świetle neonów zaułki Tokio, gdzie wszystko jest iluzją.W serialu występują nominowani do Złotych Globów Ansel Elgort (Baby Driver) oraz Ken Watanabe (Ostatni samuraj), nominowana do Oscara Rinko Kikuchi (Babel), Rachel Keller (Fargo), Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu i Tomohisa Yamashita.Variety oceniło serial jako "pięknie sfilmowany i elegancko zagrany", IndieWire nazwał go "ostrą i wciągającą historią kryminalną", Collider określił jako "wciągającą i błyskotliwą", a Chicago Sun Times okrzyknął jako "jeden z najlepszych seriali tego roku". Dodatkowo otrzymał miano Certified Fresh od Rotten Tomatoes.- przekazali przedstawiciele HBO Max.Pomysłodawcą serialu i autorem scenariusza jest znany dramatopisarz i laureat nagrody Tony J.T. Rogers, który pełni także obowiązki producenta wykonawczego. Reżyserem pilotażowego odcinka oraz producentem wykonawczym serialu jest czterokrotnie nominowany do Nagrody Akademii Filmowej Michael Mann. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią także zdobywca nagrody Emmy Alan Poul, Jake Adelstein, Ansel Elgort, zdobywczyni nagrody Emmy Emily Gerson Saines, Brad Kane, Destin Daniel Cretton, Ken Watanabe, Kayo Washio i laureat Oscara John Lesher.Pierwszy sezon serialu "Tokyo Vice", będącego koprodukcją HBO Max, Endeavor Content i japońskiego nadawcy WOWOW, dostępny jest w całości wyłącznie w serwisie HBO Max. Serial liczy 8 odcinków.