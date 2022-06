Wyścig F1 w Azerbejdżanie, mecze Ekstraligi - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu, który jest jednym z najbardziej widowiskowych wydarzeń każdego sezonu Formula 1.

• W nadchodzących dniach stacja zaplanowała również transmisje spotkań ósmej kolejki żużlowej PGE Ekstraligi

Wyścig Formuła 1 na ulicznym torze w Baku będzie ósmą rundą zmagań o mistrzostwo świata w sezonie 2022. Jego główną atrakcją będzie kolejna odsłona wyrównanej walki Maksa Verstappena z Charlesem Leclerkiem o prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Holender ma tylko dziewięć punktów przewagi nad Monakijczykiem, więc dla każdego z nich stawka Grand Prix Azerbejdżanu jest bardzo wysoka. Kandydatów do wygranej jest jednak znacznie więcej, bo duże aspiracje mają także inny kierowcy, tacy jak Sergio Pérez, George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton czy Lando Norris. Szczególnie groźny może być Meksykanin Pérez, który dwa tygodnie temu w pięknym stylu wygrał prestiżowy wyścig w Monako.Rywalizacja na Baku City Circuit jest uwielbiana przez większość zawodników i kibiców Formula 1®, ponieważ trasa jest idealną mieszanką szerokich i otwartych prostych z ciasnymi i krętymi fragmentami wymagającymi najwyższych umiejętności technicznych. Kierowcy podkreślają, że daje to wiele możliwości do bezpośredniej walki, ale tylko najlepsi są w stanie uniknąć błędów lub ograniczyć je do minimum. To sprawia, że nic nie zależy od przypadku, a na metę jako pierwszy wjeżdża ten, kto wykaże się największym kunsztem. Dodatkowo na końcu długiej prostej startowej, tuż przed zakrętem numer 1, jest na tyle dużo miejsca, że obok siebie mieszczą się trzy samochody, co znacznie zmniejsza ryzyko kolizji na początku zmagań. W Baku przed sporym wyzwaniem stają także stratedzy zespołów, bo przy tak zróżnicowanej trasie kluczowe jest odpowiednie zbilansowanie ustawień bolidów.W ten weekend odbędą się mecze ósmej kolejki PGE Ekstraligi, które rozpoczną rundę rewanżową sezonu 2022. Zainauguruje ją starcie drugiej w tabeli FOGO UNII Leszno z walczącym o miejsce w fazie finałowej ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Kibice liczą na emocje podobne do tych, jakie towarzyszyły kwietniowej konfrontacji tych zespołów, kiedy o zwycięstwie Unii 46:44 zadecydował dopiero ostatni bieg. Po stronie gospodarzy wiele będzie zależało od Janusza Kołodzieja, który ma drugą najwyższą średnią punktową w lidze, ustępując jedynie Bartoszowi Zmarzlikowi. Z kolei w szeregach gości kluczowa może być postawa Krzysztofa Kasprzaka, który pod nieobecność kontuzjowanego Nickiego Pedersena musi przejąć rolę lidera drużyny.W drugim ciekawie zapowiadającym się meczu beniaminek ARGED MALESA Ostrów Wielkopolski podejmie trzecią w ligowej stawce MOJE BERMUDY STAL Gorzów. Ostrowianie liczą na pierwszą wygraną w obecnych rozgrywkach, która pozwoli im uwierzyć, że mogą utrzymać się w PGE Ekstralidze na kolejny sezon. Natomiast goście bardzo potrzebują zwycięstwa, które wraz z punktem bonusowym może dać im awans na pozycję wicelidera rozgrywek. Ozdobą tego starcia będzie pojedynek Chrisa Holdera w barwach gospodarzy z Bartoszem Zmarzlikiem w ekipie gości. Obaj mają na koncie złote medale indywidualnych mistrzostw świata i tytuły drużynowych mistrzów Polski, a w obecnym sezonie są najważniejszymi postaciami swoich zespołów.Czwartek (9 czerwca):• 21:00- magazyn (Eleven Sports 1)Piątek (10 czerwca):• 12:55 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 15:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 2, studio od 15:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Rafał Dobrucki, reporter: Maciej Markowski• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Tobiasz Musielakstudio: Joanna Cedrych, Adrian Gomólski, reporter: Tomasz Lorek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (11 czerwca):• 12:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński• 15:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Michał GąsiorowskiNiedziela (12 czerwca):• 11:00 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 1)studio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Michał Gąsiorowski• 12:55(Eleven Sports 1, studio od 12:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Mikołaj SokółPoniedziałek (13 czerwca):• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:00(Eleven Sports 1)