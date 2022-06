Finał NBA, tenis, boks, żużel, "Liga bez filtra" - sportowy weekend w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

Wielki finał ligi NBA, gala boksu zawodowego w Londynie, decydujące rozstrzygnięcia w tenisowych turniejach w Nottingham i s-Hertogenbosch

• Drugi odcinek "Ligi bez filtra" o Łukaszu Podolskim oraz walka o ligowe punkty na żużlowych torach

Po trzech odsłonach NBA Finals 2022 bliżej mistrzostwa jest drużyna Boston Celtics. Trochę niespodziewanie, bo przed startem finałowej rywalizacji bukmacherzy dawali większe szanse Golden State Warriors. Tymczasem Celtowie wygrali już dwa mecze, prowadzą 2:1 i od upragnionego 18-ego tytułu w historii dzielą ich dwie wygrane. Mecz numer 4 zostanie rozegrany w nocy z piątku na sobotę w Bostonie, a starcie nr 5 odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek w San Fransisco. Transmisje ze wszystkich meczów finałowych w Canal+ Sport, powtórki następnego dnia. Przed meczami i po ich zakończeniu Artur Kwiatkowski i Gabriel Rogaczewski zapraszają na Basket Office.W sobotni wieczór w Canal+ Sport szykuje się uczta dla fanów pięściarstwa. O 20:10 rozpocznie się transmisja gali w Londynie. Walką wieczoru w Wembley Arena będzie pojedynek kategorii junior ciężkiej między Brytyjczykiem Richardem Riakporhe i Włochem Fabio Turchim. Walka będzie eliminatorem IBF - w ostatnim rankingu Brytyjczyk był dwunasty, Włoch jedenasty. Zwycięzca pojedynku prawdopodobnie przesunie się na jedno z dwóch pierwszych miejsc, które obecnie są nieobsadzone. Piątą pozycję zajmuje Mateusz Masternak. Riakporhe miał walczyć z Turchim w marcu, jednak pojedynek się nie odbył ze względu na zakażenie Włocha Covid-19.W tenisowym kalendarzu początek czerwca oznacza przeprowadzkę z kortów ziemnych na trawiaste. W tym tygodniu rozgrywane są dwa turnieje - WTA 250 Rothesay Open Nottingham oraz WTA 250 Libema Open, s-Hertogenbosch. W Nottingham do 1/8 finału dotarła Magda Linette, jednak w walce o ćwierćfinał uległa Czeszce Martincovej. Piątek w obu turniejach będzie stał pod znakiem ćwierćfinałów. Transmisja wszystkich spotkań w Canal+ Online, natomiast Canal+ Sport zaprasza na mecze turnieju w Nottingham. Półfinałowe potyczki w sobotę, a w niedzielę finały. Początek walki o zwycięstwo w s-Hertogenbosch o godzinie 12:00, transmisja w Canal+ Online, a finał turnieju w Nottingham od godziny 14:00 w Canal+ Sport. Natomiast w poniedziałek rozpocznie się rywalizacja na turnieju WTA 500 bett1open Berlin.W niedzielny wieczór piłkarscy kibice będą mogli obejrzeć drugi odcinek serialu dokumentalnego "Liga bez filtra". O godzinie 19:30 w Canal+ Sport "Słowo Poldiego", czyli przygoda Łukasza Podolskiego z Górnikiem Zabrze. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec występuje w barwach zabrzańskiego klubu od 2021 roku i właśnie przedłużył umowę na kolejny sezon. "Liga bez filtra" to produkcja Canal+ ukazująca najważniejsze wydarzenia i kluczowe momenty sezonu 2021/2022 PKO BP Ekstraklasy. W oczekiwaniu na powrót piłkarzy na ligowe boiska kibice będą mogli zobaczyć łącznie siedem odcinków. W ten weekend również pierwszy finałowy baraż o LaLiga Santander, w którym Girona zmierzy się z Tenerife. Transmisja w sobotni wieczór w Canal+ Sport 2.Przed fanami speedwaya pełna emocji żużlowa niedziela. Tego dnia transmitowane będą dwa spotkania PGE Ekstraligi i dwa mecze eWinner 1. Ligi. Jako pierwsi o ligowe punkty będą rywalizować zawodnicy z eWinner 1. Ligi. O godzinie 14:00 w Canal+ Sport 55 starcie dwóch klubów z ogromnymi tradycjami Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Stelmet Falubaz Zielona Góra. Także o godzinie 14:00 Canal+ Online zaprasza na transmisję spotkania H. Skrzydlewska Orzeł Łódź - Trans MF Landshut Devils. Późne popołudnie oraz wieczór w CANAL+ SPORT5 będą należały do PGE Ekstraligi. O godzinie 16:30 ZIELONA-ENERGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa - APATOR Toruń, a o godzinie 19:15 hit 8 rundy BETARD SPARTA Wrocław - MOTOR Lublin, a więc starcie mistrza Polski z aktualnym liderem, a jednocześnie rewanż za ubiegłoroczny finał. Podsumowanie wydarzeń w Magazynie PGE Ekstraligi o godzinie 21:15.Plan transmisji:Piątek (10 czerwca)• 11:00 - 20:00 WTA 250 w s-Hertogenbosch: Ćwierćfinały (Canal+ Online)• 12:00 WTA 250 w Nottingham: Ćwierćfinał #1 (Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 14:00 WTA 250 w Nottingham: Ćwierćfinał #2 (Canal+ Sport)komentarz: Bartek Ignacik, Dawid Celt• 16:00 WTA 250 w Nottingham: Ćwierćfinał #3 (Canal+ Sport)komentarz: Maciej Zaręba, Klaudia Jans-Ignacik• 18:00 WTA 250 w Nottingham: Ćwierćfinał #4 (Canal+ Sport)komentarz: Piotr Karpiński, Klaudia Jans-Ignacik• 20:55 Czwarty mecz półfinałowy Ligi ACB:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Tomczak, Dominik Tomczyk• 02:00 Basket Office przed czwartym finałem (Canal+ Sport)prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski• 03:00 NBA: Finał(Canal+ Sport)komentarz: Wojciech Michałowicz; reporter: Żelisław Żyżyński• 05:30 Basket Office Over Time po czwartym finale (Canal+ Sport)prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel RogaczewskiSobota (11 czerwca):• 11:00 - 16:00 WTA 250 w s-Hertogenbosch: Półfinały (Canal+ Online)• 12:00 WTA 250 w Nottingham: Półfinał #1 (Canal+ Sport)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 14:00 WTA 250 w Nottingham: Półfinał #2 (Canal+ Sport)komentarz: Maciej Zaręba, Joanna Sakowicz-Kostecka• 20:55 Finał barażów o LaLiga Santander:(Canal+ Sport 2)komentarz: Adam Marchliński, Leszek Orłowski• 21:00 Boks zawodowy:- eliminator IBF kategorii cruiser (Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Janusz PinderaNiedziel (12 czerwca):• 12:00 WTA 250 w s-Hertogenbosch: Finał (Canal+ Online)• 13:55 eWinner 1. Liga Żużlowa:(Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 14:00 WTA 250 w Nottingham: Finał (Canal+ Sport)komentarz: Joanna Sakowicz-Kostecka, Klaudia Jans-Ignacik• 14:00 eWinner 1. Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Maciej Noskowicz, Dawid Stachyra• 18:25 Piąty mecz półfinałowy Ligi ACB: Joventut Badalona - Barcelona (Canal+ Sport 2)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Waldemar Kijanowski• 19:15 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński• 19:30(Canal+ Sport)redakcja: Piotr Glamowski• 20:00 LaLiga Santander: The Champions 21/22 (Canal+ Sport)redakcja: Michał Kornacki• 21:15(Canal+ Sport 5)prowadzący: Marcin Majewski