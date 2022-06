Ekstraklasa. Nowy przetrag TV i propozycje zmian w rozgrywkach. W grze niedzielna multiliga

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa rozpoczęła przetarg na krajowe prawa do transmisji meczów PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonach 2023/24 - 2026/27.

• Po raz pierwszy ligowa spółka zaproponowała kupującym różne opcje terminarzowe.

• Obok dotychczasowego układu rozgrywania każdego spotkania o innej godzinie pojawiła się opcja z niedzielną multiligą.

Sprzedaż praw mediowych Ekstraklasy budziła duże zainteresowanie już od momentu rozpoczęcia rozmów z nadawcami, tj. od targów sportowych Sportel Monaco jesienią 2021. Dzięki tym rozmowom zespół sprzedażowy ligi, kierowany przez prezesa ligowej spółki, Marcina Animuckiego, przygotował pakiety praw precyzyjnie odpowiadające na oczekiwania i potrzeby rynku. Przetarg ruszył 16 maja, kiedy to ok. 25 podmiotów z kraju i zagranicy otrzymało zaproszenie do zapoznania się z warunkami i złożenia oferty. Obecny przetarg jest o tyle wyjątkowy, że po raz pierwszy oferuje jeden pakiet praw z możliwością sublicencji, zawierający wszystkie mecze w różnych opcjach terminarzowych.- mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.Część uprawnień nadawcy głównego została objęta, tak aby zapewnić rozgrywkom odpowiedni zasięg. W dalszym ciągu, gdyż przekłada się to na wartość promocyjną i dalszą budowę marki rozgrywek Ekstraklasy, a także uczestniczących w nich klubów. Wśród pakietów mediowych wyodrębniono prawa zatrzymane dla klubów i samej ligi, w tym np. prawa do wytworzenia, w oparciu o materiały wideo, i wprowadzenia do obrotu niezamienialnych tokenów NFT (non-fungible tokens) do eksploatacji w ramach technologii blockchain. W przyszłości mogą być one przedmiotem sprzedaży przez kluby lub Ekstraklasę.- komentuje prezes Ekstraklasy SA.W ostatnich tygodniach Ekstraklasa prowadziła spotkania i warsztaty z uczestnikami przetargu, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości, ale i dać możliwość nadawcom zgłoszenia swoich pomysłów na pokazywanie ligi. Czas na złożenie oferty firmy będą miały do końca czerwca.. Jeśli pojawi się atrakcyjna oferta, a po nim nastąpi sprawne procedowanie umowy, to przetarg może zostać zakończony nawet w najbliższych miesiącach.W nadchodzącym sezonie 2022/23 (start 15 lipca 2022 roku) wszystkie mecze Ekstraklasy na żywo będzie można oglądać na antenach Canal+, jeden mecz każdej kolejki w paśmie odkodowanym pokaże TVP.