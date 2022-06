"To jest spisek!". Nowy podcast Karoliny Opolskiej w Onecie

Łukasz Szewczyk

W podcaście "To jest spisek!" Karolina Opolska, postawi się w roli adwokatki diabła i zderzy popularne teorie spiskowe z argumentami naukowymi.- mówi Karolina Opolska, autorka podcastu "To jest spisek!"W pierwszym odcinku (premiera 11 czerwca o godz. 11.00 na Onet.pl oraz Onet Audio) dziennikarka przyjrzy się zwolennikom teorii płaskiej ziemi i skonfrontuje ekscentryczne teorie z ekspertami i naukowcami. Emisja kolejnych odcinków w soboty o godz. 11.00.Podcasty dostępne w ofercie Onet Audio tworzą dziennikarze i osobowości, a wśród nich m.in.: Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski z podcastem "WojewódzkiKędzierski", redaktorka naczelna Forbes Women Aleksandra Karasińska, redaktor naczelny Buisness Insider Mikołaj Kunica, Renata Kim, dr Maciej Kawecki, Michał Broniatowski, Adam Jasser, Katarzyna Janowska, Rafał Hirsch, Dariusz Ćwiklak, Maciej Gajek czy Wojciech Jagielski. Wśród autorów podcastów znalazła się także dziennikarka i dokumentalistka, Ewa Ewart. Jej podcast "Rozmowy ze śmiercią" to 10 niezwykłych rozmów w wyjątkowej oprawie muzycznej Zbigniewa Preisnera.