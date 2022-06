Wyborcza.pl w nowej odsłonie.

Łukasz Szewczyk

• Większy komfort czytania, ekspercki wybór treści i bogactwo tematów

• Od poniedziałku (13 czerwca 2022 roku) serwis internetowy "Wyborczej" - w standardowej i mobilnej wersji - dostępny jest w odmienionej odsłonie.

W poniedziałek, 13 czerwca swoją premierę miała Wyborcza.pl w nowej - atrakcyjniejszej wizualnie i bardziej intuicyjnej wersji. Dzięki setkom godzin pracy programistów, grafików, specjalistów UX, redaktorów oraz innych ekspertów serwis stał się jeszcze wygodniejszym i bardziej przyjaznym miejscem do czytania.- wyjaśnia Aleksandra Sobczak, wicenaczelna i szefowa Wyborcza.pl. -Jak podkreśla Tomasz Tomalik, szef działu UX -Za sprawą nowych rozwiązań użytkownicy Wyborcza.pl w wygodniejszy sposób mogą poruszać się po stronie, szybko odnajdując ciekawe dla nich informacje. Przy wielu tekstach, poza samym tytułem, przeczytają wstęp, który wprowadza w temat artykułu. Dzięki temu szybko zdecydują, czy chcą czytać dalej ,czy poszukać innej publikacji. Ci, którzy mają swoją ulubioną autorkę lub autora, mogą też dużo łatwiej znaleźć i przeczytać inne teksty tej osoby. Wystarczy kliknąć w imię, nazwisko bądź zdjęcie przy tekście, by przejść do strony danego autora czy autorki, na której dostępna jest notka biograficzna oraz cała baza tekstów. Inny jest też widok schowka, który obecnie przypomina o tekstach zachowanych na później.Ważną zmianą jest nowy sposób pokazywania zdjęć w galeriach i ich przeglądania. Dzięki niemu nagradzane fotografie najlepszych fotoreporterów są tylko o jedno kliknięcie od użytkownika i można obejrzeć je w jednym miejscu. -- mówi Marcin Ręczmin, szef wydawców strony głównej Wyborcza.pl.Nową odsłonę Wyborcza.pl - w nawiązaniu do najnowszych trendów w projektowaniu stron internetowych tytułów prasowych - przygotował zespół "Gazety Wyborczej" wspierany przez ekspertów zewnętrznych, m.in. Jacka Utkę, który wcześniej zaprojektował wydanie tradycyjne "Wyborczej". Za warstwę UX/UI projektu odpowiadała agencja Artegence wraz z działem rozwoju produktu i IT Wyborcza.pl.Wraz z premierą nowej Wyborcza.pl nastąpiły też zmiany na stronie z ofertą "Gazety Wyborczej" dla reklamodawców - w serwisie Grupy Wyborcza wyborcza.pl/reklama.Zmianom na Wyborcza.pl towarzyszy kampania promocyjna serwisu. Reklamy Wyborcza.pl z hasłem "Piszemy o tym, co ma znaczenie" można zobaczyć w internecie (sieć Google, Facebook, serwisy Wyborcza.pl), prasie i na nośnikach reklamy zewnętrznej (AMS), a także usłyszeć w radiu. Działania zaplanował i realizuje dział marketingu "Gazety Wyborczej".