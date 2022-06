Grupa TVN wykorzystuje zieloną energię do transmisji antenowych

Łukasz Szewczyk

• Grupa TVN rozpoczęła proces montowania paneli fotowoltaicznych na dachach swoich budynków, co umożliwi wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii do zasilania anten telewizyjnych.

• Lider polskiego rynku medialnego chce rozwijać się w kierunku większego pozyskiwania i wykorzystywania zielonej energii w przyszłości.

Pierwsze moduły fotowoltaiczne zostaną zainstalowane na dachu obiektu Grupy TVN już w czerwcu 2022 roku. Siedemdziesiąt sztuk - o mocy 370 W każdy - pojawi się na budynku przy ul. Augustówka 3 w Warszawie, gdzie znajduje się hub technologiczny spółki. Instalacja, która znajdzie się na dachu wyprodukuje prawie 26 kW energii, co pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla o 21,6 ton rocznie.Kolejne panele pojawią się na przełomie sierpnia i września tego roku w budynku Grupy przy ul. Powsińskiej 4 w Warszawie. Na górze obiektu umieszczonych zostanie 26 sztuk paneli fotowoltaicznych. Ilość energii, którą wyprodukują one przez rok wynosi 9,6 kW, a ich działanie przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 o 8,2 tony.Przyjmując, że na jednym hektarze lasu rośnie ok. 700 średniej wielkości drzew, a każde z nich absorbuje z atmosfery od 6 do 7 kilogramów dwutlenku węgla rocznie, dzięki zielonej energii wyprodukowanej przez 96 paneli fotowoltaicznych, które montuje na dwóch pierwszych budynkach Grupa TVN do atmosfery nie wyemitowana zostanie taka ilość CO2, którą co roku pochłania areał ok. 6 hektarów lasu.- powiedział Krzysztof Kozłowski, CTO Grupy TVN.Wśród działań proekologicznych podjętych wcześniej przez Grupę TVN wymienić można m.in. akcje sadzenia drzew czy umieszczenie uli na dachu siedziby głównej firmy w Warszawie. We współpracy z akcją Posadzimy.pl firma należąca do globalnego giganta rynku medialnego - Warner Bros. Discovery - tylko w tym roku zasadziła w Polsce 2100 drzew, co przekłada się na ponad 2300 m² lasu. W czterech ulach zamontowanych na dachu budynku przy ul. Wiertniczej w Warszawie zamieszkało 80 tys. pszczół, które będą zapylać rośliny w promieniu 3 km od lokalizacji. Eksperci szacują, że w szczycie sezonu ich liczba może wzrosnąć nawet do 240 tysięcy.