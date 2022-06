"Ryfka" z udziałem Soni Szyc. Grupa Kino Polska i Canal+ kręcą kolejny film

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczęły się zdjęcia do filmu "Ryfka" z debiutującą na dużym ekranie Sonią Szyc.

• Najnowsza produkcja ma trafić do kin w 2023 roku.

• Koproducentami filmu są Grupa Kino Polska i Canal+, a jego polskim dystrybutorem - Kino Świat.

"Ryfka" to druga filmowa koprodukcja Grupy Kino Polska i Canal+. -- mówi Levent Gültan, Członek Zarządu Grupy Kino Polska.Zdjęcia do drugiego, pełnometrażowego filmu Kuby Michalczuka rozpoczęły się 29 maja w Katowicach i potrwają do 15 lipca. Ekipa obecnie przebywa na Śląsku, ale wkrótce przeniesie się do Warszawy. Scenariusz autorstwa Katarzyny Sarnowskiej (nagrodzone Złotymi Lwami "Wszystkie Nasze Strachy", "Chemia") to wypełniona emocjami i humorem opowieść o młodej, 17-letniej dziewczynie, która konfrontując się z trudnym życiowym tematem wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. To zderzenie dwóch pokoleń i całkowicie różnych sposobów patrzenia na świat daje nadzieję na porozumienie, poznanie się na nowo i odbudowanie zepsutych relacji.W roli tytułowej Ryfki zobaczymy debiutującą na dużym ekranie Sonię Szyc. W rolę jej filmowego ojca wcielił się Borys Szyc. W filmie wystąpią także Anita Jańcia, Maciej Bisiorek, Anna Moskal, Anna Mrozowska, Magdalena Cielecka, Iza Kuna oraz Jan Peszek.- mówi Kuba Michalczuk, reżyser filmu.Autorem zdjęć do filmu jest Maciej Ryter. Za scenografię odpowiada Jakub Zwolak. Pionem kostiumów kieruje Pola Gomółka, a charakteryzacją Alicja Kutkowska.Film jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.