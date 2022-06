59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki Opole 2022 w TVP. Kto na scenie?

Łukasz Szewczyk

• W długi czerwcowy weekend odbędzie się 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu

• W repertuarze jubileusze, ulubieni artyści, dobrze znane i nowe przeboje, przegląd sceny alternatywnej

• Transmisje na antenach TVP

Święto polskiej piosenki rozpocznie koncert(godz.20:15), prezentujący najważniejsze muzyczne wydarzenia oraz jubileusze opolskich ikon, gwiazd polskiej sceny muzycznej. W koncercie wystąpią m.in.: Justyna Steczkowska, Leon Myszkowski, Halina Frąckowiak, Katarzyna Cerekwicka, Stanisława Celińska, Sławomir i Kajra, Sławek Uniatowski, Anna Wyszkoni, Danuta Błażejczyk, Krzysztof Prusik, Andrzej Rybiński, Krystyna Giżowska, Marek Piekarczyk - TSA, Maja Hyży, Karolina Stanisławczyk, Staszek Karpiel-Bułecka, Komodo, Andrzej Rosiewicz, Skaldowie, Chór ZPiT Mazowsze oraz Mały Chór TGD. Podczas gali uhonorowani zostaną także najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku, a widzowie usłyszą największe przeboje. Podczas koncertu nie zabraknie prezentacji archiwalnych materiałów, wzruszeń i wspomnień. Koncert poprowadzą Małgorzata Tomaszewska, Tomasz Kammel oraz Marek Sierocki.Następnie(godz.22:45). Na jednej scenie spotkają się artyści grający muzykę folkową. To oni przez lata wylansowali największe polskie przeboje, autentyczne, porywające piosenki, łączące prostotę ludowych instrumentów z popem, rockiem, jazzem, a także z muzyką alternatywną, przy których bawią się pokolenia. Na opolskiej scenie wystąpią m.in.: Zakopower, Golec uOrkiestra, Enej, Halina Mlynkova, Piersi, Tulia, Zazula, Future Folk, InoRos i Liber, Ciupaga. "Lornetka", "W kinie w Lublinie", "Boso", "Kamień z napisem Love", "Bałkanica", "Czyste szaleństwo" - to tylko niektóre z wielkich przebojów, które usłyszymy podczas tego koncertu. Koncert poprowadzą Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski.Drugi dzień festiwalu rozpocznie koncert(godz. 20:15,), w którym uczestnicy rywalizują o Nagrodę im. Karola Musioła, przyznawaną przez widzów w głosowaniu SMS-owym oraz o Nagrodę Jury. Swoje wyróżnienia dla kompozytora i autora tekstów przyzna też Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. W części konkursowej koncertu zaprezentuje się 10 wykonawców zakwalifikowanych przez Radę Artystyczną 59. KFPP. W koncercie wystąpią: Sonia Maselik ("Tylko tu"), Filip Lato ("Lepiej mieć"), Stanisława Celińska ("Przytul"), Marien ("Sama"), Wojciech Cugowski ("Znowu będziemy się śmiać"), Chemia ("Jednak jesteś"), Anka ("Z każdą chwilą złą"), Bartas Szymoniak ("Kochać naprawdę''), Karolina Lizer ("Czysta woda"), Sabina Szewczyk ("Arkadia"). Koncert urozmaicą występy: Krystiana Ochmana zeszłorocznego laureata, zdobywcy Nagrody im. Karola Musioła oraz Natalii Zastępy zdobywczyni Nagrody Jury w zeszłorocznym koncercie "Premiery", a poprowadzą go Agnieszka Oszczyk i Tomasz Kammel.Następnie recital(godz.22:25). Widzowie dzięki Szamance polskiej sceny muzycznej będą uczestniczyć w prawdziwej artystycznej uczcie. W czasie swojej wieloletniej kariery wydała 17 albumów studyjnych i zagrała tysiące koncertów w Polsce i zagranicą. Zdobyła najważniejsze nagrody muzyczne: ma m.in. 6 Fryderyków i 2 Wiktory. Jej jubileuszowy recital nie mógłby odbyć się w innym miejscu niż scena opolskiego Amfiteatru. Właśnie tutaj w 1994 roku zdobyła Grand Prix festiwalu, a Irena Santor wypowiedziała o niej często powtarzane pamiętne słowa "Nie zgubmy tej perły". Zanim po raz pierwszy Justyna Steczkowska stanęła przed opolską publicznością, wygrała jeden z najbardziej kultowych programów Telewizji Polskiej - "Szansę na Sukces". W zrealizowanym z rozmachem recitalu, artystka przypomni swoje najważniejsze przeboje z lat 90. m.in.: "Boskie Buenos", "Grawitację", "Oko za oko", "Wrogu mój". Nie zabraknie mocnych, rockowych akcentów, subtelnych i wzruszających ballad.Po jubileuszowych emocjach czas na koncert(godz. 23:20). W tym roku już po raz 40. w Opolskim Amfiteatrze debiutanci będą walczyć o nagrodę Karolinki im. Anny Jantar. W koncercie weźmie udział dziesięcioro wykonawców, wyłonionych według następujących zasad: sześcioro wskazała Rada Programowa KFPP, dwoje to zwycięzcy programu "Szansa na sukces", jeden został wybrany spośród laureatów Festiwalu "Zaczarowana Piosenka" oraz jednego wytypowało Miasto Opole. Na opolskiej scenie zadebiutują: Kaja Gniecioszek - "Głowa do góry", Marie - "Babyhands", Magdalena Meg Krzemień - "Od dzisiaj", Weronika Szymańska - "Pióra", Basia Gąsienica Giewont - "Nie bede", Anna Hnatowicz - "Naucz mnie żyć od nowa", Amelia Dubanowska - "Ortygia" (laureatka Festiwalu "Zaczarowanej Piosenki"), Franciszek Barnowski - "Dom" laureat "Szansy na sukces", Wiktor Kowalski - " Co dnia" (laureat "Szansy na sukces"), SSKJEGG - "Odżyję" (laureaci konkursu Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu).Podczas koncertu zaśpiewa także Anna Byrcyn zeszłoroczna laureatka nagrody im. Anny Jantar oraz gościnnie: Ania Rusowicz, Iza Zalewska, Jan Traczyk, Kamil Czeszel, Aleksandra Szmyd, Tadeusz Seibert, Marcin Sójka, Filip Lato, Karolina Stanisławczyk. W tym roku motywem przewodnim koncertu "Debiuty", zarówno w narracji prowadzących, jak i w materiałach filmowych będzie pisanie listów, które będą szczerym wyznaniem uczuć i tego, jak widzą siebie i świat. Debiutanci będą walczyć o dwie nagrody. Jurorzy wyłonią zwycięzcę nagrody im. Anny Jantar - "Karolinkę", natomiast nagrodę publiczności otrzyma zwycięzca wyłoniony w głosowaniu SMS - owym telewidzów. Gospodarzami koncertu będą: Ida Nowakowska - Herndon i Tomasz WolnyTrzeci dzień rozpocznie kolejny jubileuszowy koncert(godz.20:15). Przez wiele lat Telewizja Polska była oknem na świat dla większości Polaków. Kreowała nie tylko gwiazdy i przeboje, ale też mody, trendy, zwyczaje, często słowa, ale też całe powiedzenia, które później wchodziły do języka codziennego. Do tych sentymentów będzie nawiązywał koncert z okazji siedemdziesięciolecia TVP, która swój pierwszy program nadała 25 października 1952 roku. W koncercie, który poprowadzą Karolina Pajączkowska i Tomasz Kammel pojawią się największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej m.in.: Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Partita, Jan Pietrzak, Pectus, Viki Gabor, Feel, Felicjan Andrzejczak, Halina Mlynkova, Helena Vondrackova, Renata Zarębska, Anna Wyszkoni, Sound'n Grace, Rafał Brzozowski, Janusz Radek, Natasza Urbańska, Maciej Miecznikowski.Następnie(godz.22:30). To koncert, który wprowadzi widzów w letni, wakacyjny nastrój. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu wylansował niejeden letni przebój. To znakomita okazja by przypomnieć zarówno energetyczne, jak i sentymentalne piosenki, utwory, które znają i kochają wszyscy. Wykonają je: Ryszard Rynkowski, Sławek Uniatowski, Pectus, Katarzyna Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Jacek Lenartowicz, Kabaret OT.TO, Rafał Brzozowski, Krzysztof Iwaneczko, Olga Bończyk, Ania Rusowicz, Janek Traczyk, Filip Gurłacz, Krzysztof Szczepaniak, Jurek Grzechnik, Olga Szomańska, Anna Wyszkoni, Michalina Sosna, Harlem. Gospodarzami programu będą Katarzyna Żak i Robert Rozmus.Czwartego dnia TVP Kultura zaprasza na koncert. W tym dniu usłyszymy artystów, którzy wybrali własną nowatorską drogę muzyczną. W amfiteatrze wystąpią Hedone, Wolska, KIWI, Nela, a także P. Unity, String Connection oraz Marta Zalewska. Zobaczymy też występ Noviki z gościnnym udziałem Skubasa i Buslava. Ze względu na 200. rocznicę pierwszego wydania zbioru "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, tegoroczny koncert uświetnią cytaty wieszcza w interpretacji wybitnego aktora Henryka Talara. Szóstą edycję Sceny Alternatywnej wyreżyseruje Marzena Strąk, a poprowadzą Novika i Marek Horodniczy.