Usługi kurierskie w WP Poczcie i Poczcie O2

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy WP Poczty i Poczty O2 mogą skorzystać z usług kurierskich w serwisie Furgonetka.pl

• Strona oferuje szybkie nadawanie paczek, zamawianie przesyłek miejskich, krajowych i międzynarodowych oraz posiada porównywarkę ofert 12 firm kurierskich.

Przy współpracy z firmą Furgonetka wystartował serwis furgonetka.wp.pl, w którym Użytkownicy WP Poczty i Poczty O2 z aktywnym 1login od WP mogą nadać przesyłkę nawet 70% taniej od standardowych cen. Serwis umożliwia łatwe porównanie ofert 12 przewoźników (DHL, InPost, Poczta Polska, UPS, DPD etc.), co pozwala wybrać najkorzystniejszą opcję. Użytkownicy mają również dostęp do listy swoich przesyłek z możliwością ich śledzenia. Zlokalizują swoją paczkę i sprawdzą jej status, zyskując pełną kontrolę nad swoimi przesyłkami.Serwis furgonetka.wp.pl jest oparty o oryginalny serwis Furgonetka.pl. Firma działa na rynku od ponad 11 lat, będąc największym w Polsce brokerem usług kurierskich. Wyróżnia ją szeroki wachlarz usług, brak ukrytych kosztów dostawy i łatwość użytkowania serwisu - bez konieczności podpisywania umowy. Dzięki współpracy, Użytkownicy WP Poczty i Poczty O2, mając aktywny 1Login od WP, mogą korzystać z rozwiązania na tych samych zasadach.Dzięki Poczcie Wirtualnej Polski oraz 1login od WP, serwis furgonetka.wp.pl ma możliwość dotarcia do ponad 10 mln Użytkowników. Celem jest dostarczenie Użytkownikom Poczty opcji wygodnego i szybkiego nadania przesyłki kurierskiej. Jest to kolejna dodatkowa usługa, z której mogą korzystać Użytkownicy WP Poczty i Poczty o2. Wraz z rozwojem produktu pocztowego oraz dzięki możliwościom, jakie daje 1Login od WP, Użytkownicy otrzymują coraz więcej pomocnych, codziennych usług, dostępnych w jednym miejscu.