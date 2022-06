Łukasz Szewczyk

Mecz mistrza z wicemistrzem szwedzkiej ligi żużlowej w Eleven Sports

• We wtorek (15 czerwca 2022 roku) ELEVEN SPORTS pokaże starcie finalistów poprzedniego sezonu Speedway Bauhaus-Ligan.

Chociaż to Dackarna Målilla broni tytułu mistrzowskiego, faworytem meczu będzie Eskilstuna Smederna, która prowadzi w tabeli rozgrywek. Kowale prezentują się świetnie: wygrali wszystkie dotychczasowe spotkania i w żadnym nie zdobyli mniej niż 50 punktów. Liderami drużyny są Brytyjczycy Robert Lambert i Daniel Bewley, ale bardzo dobrze spisują się także Polacy: Kacper Woryna i Grzegorz Zengota. W zeszłym roku Smederna także kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa, lecz w wielkim finale niespodziewanie musiała uznać wyższość Dackarny. Kto będzie górą tym razem?



Ciekawie powinno być także w czwartek w Motali, gdzie miejscowa Piraterna zmierzy się z Indianerną Kumla. W ekipie gospodarzy warto zwrócić uwagę m.in. na Czecha Václava Milíka, który ostatnio spisuje się świetnie - w meczach z Rosspiggarną i Lejonen wywalczył po 15 punktów. Czy poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa z Indianerną?



Plan trasmisji:



Wtorek (14 czerwca):

• godz. 18.55: Speedway Bauhaus-Ligan: Dackarna Målilla - Eskilstuna Smederna (Eleven Sports 1)

komentarz: Marcin Kuźbicki, Marcin Musiał



Czwartek, 16 czerwca):

• godz. 18.55: Speedway Bauhaus-Ligan: Piraterna Motala - Indianerna Kumla (Eleven Sports 1)

komentarz: Marcin Kuźbicki