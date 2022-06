Premierowe odcinki serialu "Tomek i przyjaciele" w Boomerang

Łukasz Szewczyk

• Boomerang przygotował dla widzów premierę nieemitowanych wcześniej epizodów serialu "Tomek i przyjaciele".

• Najmłodsi widzowie poznali już nowe przyjaciółki głównego bohatera, takie jak Kamcia czy Sandra.

Przygody Tomka i jego przyjaciół są ekscytujące. Czy można zrobić coś, by uczynić je jeszcze ciekawszymi? Tak! Trzeba wymyślić nowe piosenki. Bohaterowie i bohaterki umilają sobie nimi bliskie i dalekie wyprawy torami całego świata. Żartobliwe, wpadające w ucho utwory pozwalają małym widzom lepiej poznać postaci i ich przeżycia. Kiedy podczas premierowych odcinków, Tomek razem z Kamcią wybiorą się na wyprawę na drugi koniec tęczy, wymyślą piosenkę, dzięki której ich podróż będzie weselsza. Widzowie mogą dołączyć do nich, żeby wspólnie sprawdzić, co znajdzie się na skraju tego barwnego łuku.W pozostałych odcinkach na publiczność czekają także przygody z udziałem innych bohaterów. Na wyspie Sodor odbędzie się coroczna parada. Zadaniem Nii będzie dostarczenie na nią wielkiego balonu, ale przez wiatr ozdoba odleci! Tomek i inne lokomotywy będą musiały pomóc jej w zdobyciu utraconego balonu, a to wymagać będzie nie lada kreatywności! Lokomotywy będą przygotowywać się też na wielki festiwal pociągów. Piotruś otrzyma zadanie dostarczenia każdej lokomotywie jej osobistej flagi. Ale podekscytowany bohater spowoduje małe zamieszanie i... pomyli flagę Nii. Tomek wkroczy do akcji, by wspomóc przyjaciela w odkręcaniu całego zamieszania.Premiera nowych odcinków serialu "Tomek i przyjaciele" w poniedziałek 20 czerwca o 15:00 w Boomerang. Emisja codziennie o godz. 15:00 w Boomerang.