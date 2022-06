Klasyki polskiego dokumentu w TVP Dokument

Łukasz Szewczyk

• TVP Dokument przygotował premierowy cykl "Klasyka polskiego dokumentu"

TVP Dokument wzbogaciło swoją ofertę filmów dokumentalnych o wybitne dzieła polskiej szkoły dokumentu. Współpraca z Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie to ważny krok do poszerzania oferty kanału i propagowania najważniejszych polskich filmów dokumentalnych po digitalizacji i rekonstrukcji. WFDiF to kolejna instytucja, obok łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych (WFO), Studia Munka oraz Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi, z którą TVP Dokument nawiązało współpracę. Efektem tej współpracy są pasma najlepszych polskich dokumentów, cieszące się dużym zainteresowaniem widzów.- mówi Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument.W sobotnie południa TVP Dokument prezentuje klasyki Wytwórni Filmów Oświatowych - unikatowe produkcje, wśród których znajdują się także filmy zrealizowane w latach 40-tych i 50-tych. Z kolei w weekendowe wieczory emitowane będą filmy Studia Munka realizowane w ramach projektu "Pierwszy dokument" oraz prace studentów łódzkiej filmówki, w tym znanych nazwisk polskiej kultury m.in.: Agnieszki Osieckiej, Andrzeja Wajdy i Marka Koterskiego. Ciekawą propozycją jest też wieczorne pasmo, w ramach którego od poniedziałku do piątku, możemy zobaczyć materiały z regionalnych archiwów Telewizji Polskiej -- filmy te zostały poddane rekonstrukcji cyfrowej przez Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP.Premiery filmów w cyklu "Klasyka polskiego dokumentu" w każdy poniedziałek o godz. 20:40 w TVP Dokument.