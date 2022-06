"Zdrowa rozmowa". Nowy podcast Wyborcza.pl

Łukasz Szewczyk

• W środę (15 czerwca 2022 roku) premierę będzie mieć podcast Wyborcza.pl poświęcony tematyce zdrowotnej.

• Odcinki "Zdrowej rozmowy", których autorkami są Katarzyna Staszak i Margit Kossobudzka, ukazywać się będą co tydzień.

"Zdrowa rozmowa" to podcast z misją. W myśl starej zasady "lepiej zapobiegać, niż leczyć" częściej będzie w nim można usłyszeć o stylu życia niż o chorobach. Prowadzące oddzielą prawdę od fikcji, porozmawiają z ekspertami, a także pomogą odbiorcom znaleźć drogę do zdrowia w gąszczu skomplikowanych, często sprzecznych porad medycznych.Słuchacze pierwszego odcinka cyklu dowiedzą się, jak dożyć w zdrowiu stu lat. W kolejnych częściach serii Katarzyna Staszak i Margit Kossobudzka sprawdzą natomiast, czy można mieć alergię na komary i być otyłym bez nadwagi, ile godzin dziennie powinniśmy spać oraz jak w tani sposób poprawić wygląd skóry.Producentkami podcastu są Urszula Pieczek i Julia Radziwiłł.Premiera podcastu "Zdrowa rozmowa" nastąpi w środę, 15 czerwca 2022 r. Audycji będzie można słuchać na Wyborcza.pl, a także - bezpłatnie - na platformach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube oraz na tokfm.pl. Nowe odcinki pojawiać się będą w każdą środę o 6 rano.Oprócz "Zdrowej rozmowy" w serwisie Wyborcza.pl dostępny jest codzienny podcast "8:10", a w jego ramach - cykle "Jutronauci" i "Książki. Magazyn do słuchania", podcast "Warszawa nadaje" - o życiu w stolicy, realizowany przez redakcję "Gazety Stołecznej" i Warszawa.wyborcza.pl, a także audycje online "Mistrzowie Słowa" oraz podcasty "Wysokich Obcasów".