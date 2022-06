TikTok celebruje Pride Month i wspiera społeczność LGBT. Rusza akcja "My coming-out story"

Łukasz Szewczyk

• Jednym z celów platformy TikTok jest tworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni, w której każdy z ponad miliarda użytkowników czuje się akceptowany i może być sobą.

• Z okazji Pride Month, platforma wystartowała z akcją "My coming-out story", w ramach której twórcy TikToka podzielą się swoimi historiami i powiedzą, co dla nich oznacza bycie osobą dumną.

Na to pytanie użytkownicy TikToka poznają odpowiedź podczas rozmów na żywo z wybranymi twórcami platformy i zarazem przedstawicielami społeczności LGBTQ+:- wokalistą, który na TikToku tworzy treści lifestylowe, modowe i komediowe,- transpłciową aktywistką ipromującą różnorodność i ciałopozytywność. Wyjątkowe spotkania poprowadzi przedstawiciel Grupy Stonewall, która na co dzień walczy o prawa osób LGBTQ+. Pierwszy LIVE odbędzie się w środę (15.06) o godzinie 19:00 na profilu @grupastonewall Zaangażowanie organizacji w ten projekt nie kończy się wyłącznie na LIVE'ach. TikTok, we współpracy z ekspertami Grupy Stonewall, przygotował także specjalny słownik LGBTQ+, którego celem będzie pomoc w podjęciu decyzji o coming-oucie i przekazanie porad, jak najlepiej się do tego wydarzenia przygotować.- mówi Paula Kornaszewska, Head of Operations TikTok CE.Obchodom Pride Month 2022 na TikToku będą towarzyszyć hashtagi #pridetogether i #comingout. Czerwcowe wyzwanie z okazji święta społeczności LGBTQ+ zachęcać będzie użytkowników TikToka do podzielenia się swoimi historiami i inspirowania innych do bycia sobą. Narracja ta jest już bardzo widoczna na globalnym TikToku - hashtag ComingOut ma już ponad 4 miliardy odsłon.Wszystkie informacje dotyczące kampanii "My coming-out story", wraz ze słownikiem LGBTQ+, dostępne będą na dedykowanym landing page w sekcji "Szukaj".TikTok wspiera cele ważne dla osób LGBTQ+ i dba o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie na platformie. Platforma, we współpracy z amerykańską organizacją GLAAD, zaktualizowała w tym roku swoje Zasady Społeczności, żeby jeszcze dokładniej określić rodzaje nienawistnych zachowań i poglądów, które od dawna są zabronione na platformie, w tym deadnaming, misgendering i promowanie programów terapii konwersacyjnej.