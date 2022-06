Seria "Oko w oko z potworami" w Polsat Viasat Explore

Łukasz Szewczyk

• W serii "Oko w oko z potworami" Cyril Chauquet, ekstremalny wędkarz, zabiera widzów na pełną wrażeń misję w poszukiwaniu kolosalnych i niebezpiecznych podwodnych stworzeń w najodleglejszych zakątkach naszej planety.

W każdym z 12 odcinków prowadzący ma inną misję do zrealizowania. Sprawdza jakość połowów i szuka mitycznych oraz tych najbardziej walecznych ryb, mierzy się z zadaniem naukowym polegającym na pobraniu próbek i oznaczeniu specjalnych gatunków oraz wyjaśnia mit głoszącego, że wiele ryb jest niebezpiecznych dla ludzi.Cyril bierze również udział w projekcie mającym na celu schwytanie najbardziej przerażających drapieżników oceanu. Jego zadaniem jest pobranie wymazu z ostrych jak brzytwa zębów rekina oraz pomoc w opracowaniu antybiotyków, które mogą uratować życie ofiarom ukąszeń tych zwierząt. Szkoli się także w brazylijskiej jednostce sił specjalnych CIGS, by jak najlepiej przygotować się na podróż w głąb amazońskiej dżungli w poszukiwaniu potężnej paraiby. Wędkarz łączy siły z brazylijską żandarmerią wojskową, aby wsadzić za kratki kłusowników. Przedziera się również przez bagna pełne piranii, by przyczynić się do ochrony największej prehistorycznej ryby Brazylii - zagrożonej wyginięciem Arapaimy. Zwieńczeniem tej przygody będzie jedna z najbardziej epickich bitew rybnych, jakie kiedykolwiek widziano w telewizji. Z kolei w północnej Kanadzie, krainie olbrzymich wodnych bestii, Cyril ma schwytać jedną z najbardziej agresywnych ryb na naszej planecie - nazywanego "słodkowodnym wilkiem" szczupaka północnego.Serial przedstawia fascynujące tajemnice nieuchwytnych, kolosalnych ryb żyjących w ukrytych głębinach oceanów, jezior i rzek oraz pełne adrenaliny podróże pasjonata przygód Cyrila Chauqueta. Premiera "Oko w oko z potworami" na antenie Polsat Viasat Explore już 18 czerwca. Kolejne odcinki w każdą sobotę od 20:00 (po dwa odcinki).