HBO Max na drugą połowę czerwca. "Westworld 4", "Ojciec panny młodej", "Rodzina Addamsów 2"

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na drugą połowę czerwca

Wśród serialowych nowości(od 22 czerwca). W spin-offie Harveya Birdmana Judy Ken Sebben znana jako Birdgirl tworzy drużynę Birdteam do walki z przestępczością. Zadaniem ekipy jest cofnięcie wszystkich niebezpiecznych decyzji poprzedniego pokolenia i powstrzymanie spustoszenia, które się dokonało.Ciekawie zapowiada się serial(od 23 czerwca). Rosa jest samotną matką. Kobieta pracuje na dwa etaty, żeby zarobić na operację bardzo chorego syna, bez której chłopiec nie ma szans wyzdrowieć. Pewnej nocy kobieta otrzymuje zlecenie, żeby dokładnie posprzątać miejsce, w którym doszło do morderstwa.Powraca animowany serial komediowy o najlepszych ptasich przyjaciółkach - wolnomyślicielce Tuce i niepewnej Bertie, które podróżują razem przez zmienne koleje życia.(od 24 czerwca).(od 24 czerwca) przeniosą nas w lata 80. XX wieku. 12-letnia Cucu Castelli i jej ekscentryczna rodzina opuszczają swój dom na Dominikanie i podejmują próbę odkrycia i zdefiniowania swojej wersji "amerykańskiego snu" w Miami.(od 28 czerwca). Mroczna odyseja o przeznaczeniu świadomej formy życia, stworzona przez Jonathana Nolana i Lisę Joy, powraca z nowym sezonem.Wśród premier(od 28 czerwca), czyli czwarty sezon serialu będącego kontynuacją nagradzanej produkcji pt. Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.CWśród filmowych premier nowa produkcja Max Original z Andym Garcią i Glorią Estefan w jednych z głównych ról -(od 16 czerwca). Para z wieloletnim stażem, Billy i Ingrid, są zaskoczeni, gdy ich najstarsza córka Sofia przyjeżdża do Miami z wizytą i przedstawia im nowego chłopaka oraz ich wspólne plany dotyczące życia w Meksyku.Naschodzi(od 16 czerwca). Ciężarna nastolatka postanawia zatrzymać dziecko po tym, jak jej przyjaciółka umiera podczas próby aborcji. Mierzy z problemami związanymi z byciem samotną matką w San Francisco lat 60. XX wieku. Film inspirowany prawdziwą postacią i piosenką Janis Joplin.(od 17 czerwca). Kosowo po wojnie bałkańskiej. W domu otoczonym głębokim, ciemnym lasem mieszka Milica z mamą i dziadkiem. Gdy zapada noc, rodzina barykaduje się w swoim domu, przerażona mrokiem wyłaniającym się z lasu.Rodzina Addamsów powraca w filmie(od 18 czerwca), aby ruszyć w rodzinną podróż przez Amerykę, podczas której muszą zmierzyć się z wieloma barwnymi postaciami.W filmie(od 20 czerwca) przeniesiemy się do Hiszpanii lat 80. Młody policjant zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa swojego poprzednika w małym nadmorskim miasteczku. Śledztwo prowadzi go do grupy staruszków o nazistowskich korzeniach.(od 22 czerwca). Pięciu młodych ludzi, którzy mają szczególne moce, zostaje zmuszonych do poddania się leczeniu w tajnej instytucji. Widowiskowy film akcji na podstawie komiksu MarvelaWśród premier(od 24 czerwca). Tom Hardy powraca na duży ekran jako Venom, jedna z najważniejszych i najbardziej złożonych postaci Marvela(od 25 czerwca). Samotna matka walczy o nastoletniego syna po tym, jak zostaje powołany do wojska i wysłany na front. Kobieta ściga się z czasem w społeczeństwie rządzonym przez mężczyzn, korupcję i przemoc.(od 26 czerwca). Nahuel mieszka z ojcem w rybackim miasteczku, ale bardzo boi się morza. Pewnego dnia znajduje magiczną księgę, w której wydaje się znajdować rozwiązanie jego problemu. Niestety to tylko pułapka i mroczny czarodziej porywa jego ojca(od 27 czerwca). Maxime jest młodym górnikiem. Kiedy pewnej nocy pod ziemią dochodzi do eksplozji, bohater schodzi na dół, zdesperowany, by uratować swoich kolegówCzerwcowe nowości w HBO Max dzień po dniu (15 - 30 czerwca 2022):• 15 czerwcaPrimal, odc. 1-10• 16 czerwcaDom dla psa III, odc. 1-9Ojciec panny młodejPrzed wschodem słońcaRewolucja przegranych kobietPerpetual Planet: Bohaterowie oceanów• 17 czerwcaThe Freak Brothers, odc. 1-8Taffy II, odc. 1-19Superman i Lois II, oc. 14Irina Rimes: Moja droga, odc. 6-7PrzemytniczkaMrokPorachunkiPenguin Bloom: Niesamowita historia Sam Bloom• 18 czerwcaSennaRodzina Addamsów 2Kung Fu II, odc. 13• 19 czerwcaThe SquarePortland Tower, odc. 2Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 20• 20 czerwcaMiłość ponad czasem, odc. 6Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 15Klient (1994)Zastępstwo• 21 czerwcaSzóstka z Nebraski, odc. 1Irma Vep, odc. 3Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 3Przerwa z Sam Jay II, odc. 5W ułamku sekundy• 22 czerwcaBirdgirl II, odc. 1-2Uśmiechnięci przyjaciele, odc. 1-8Niepokorni, odc. 1-12Niepokorni II, odc. 1-12Niepokorni III, odc. 1-12Niepokorni IV, odc. 1-12Niepokorni V, odc. 1-12Niepokorni VI, odc. 1-12Niepokorni VII, odc. 1-12Niepokorni VIII, odc. 1-12Niepokorni IX, odc. 1-14Niepokorni X, odc. 1-12Niepokorni XI, odc. 1-12Nowi mutanci• 23 czerwcaGoście, odc. 1-8Pani sprzątająca (Meksyk), odc. 1-4Pokolenie MomentumPrzed zachodem słońcaPapierowe miasta• 24 czerwcaTuca i Bertie II, odc.1-15Kroniki Gordity, odc. 1-10Menudo: Wiecznie młodzi, odc. 1-4Zwariowane Melodie: Kreskówki II, odc. 1-10Superman i Lois II, odc. 15Thomas i przyjaciele XXV, odc. 14-26Czarna skrzynkaVenom 2: Carnage• 25 czerwcaAmparoFamWinniWszystkie psy idą do nieba 2• 26 czerwcaHappy EndNahuel i magiczna księgaPortland Tower, odc. 3• 27czerwcaWestworld IV, odc. 1Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 16Kraina tygrysówPod ziemią• 28 czerwcaMayans M.C. IV, odc. 1-10Szóstka z Nebraski, odc. 2Irma Vep, odc. 4Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 4Przerwa z Sam Jay II, odc. 6Aviator• 29 czerwcaRobot Chicken, odc. 1-21Robot Chicken II, odc. 1-20Robot Chicken III, odc. 1-20Robot Chicken IV, odc. 1-20Robot Chicken V, odc. 1-21Robot Chicken VI, odc. 1-21Robot Chicken VII, odc. 1-21Robot Chicken VIII, odc. 1-21Robot Chicken IX, odc. 1-21Robot Chicken X, odc. 1-20Wybrani, odc. 1-23Wybrani II, odc. 1-22Wybrani III, odc. 1-23Wybrani IV, odc. 1-22Wybrani V, odc. 1-13Birdgirl II, odc. 3ZagrożonyMiliard szczęśliwych ludziPod prąd• 30 czerwcaRanked: High School DramaMiłość, nienawiśćPani sprzątająca (Meksyk), odc. 5-6