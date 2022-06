Kanały tematyczne • Canal+ dostępne w TOYA GO

Łukasz Szewczyk

• Od środy (15 czerwca 2022 roku) na platformie TOYA GO Abonenci będą mogli oglądać siedem nowych kanałów tematycznych Grupy Canal+

• Dodane kanały: Ale kino+, Canal+ Domo, Canal+ Kuchnia, Planete+, MiniMini+, teleToon+, Canal+ Sport 5.

- mówi Jacek Kobierzycki, dyrektor generalny TOYA. -Nowe kanały są dostępne poprzez aplikację dla wszystkich Abonentów posiadających je w swoim pakiecie telewizyjnym, nie tylko w Polsce ale i całej Unii Europejskiej.Platforma TOYA GO oferuje nie tylko oglądanie telewizji na żywo, ale także wiele innych użytecznych funkcji jak: prezentacja programu telewizyjnego na kolejne 7 dni wszystkich stacji z oferty TOYA, planowanie nagrywania programów w odbiorniku cyfrowym 3G i MAXX, serwis Karaoke z blisko 700 utworami polskimi, zagranicznymi i dla dzieci, możliwość słuchania starannie wyselekcjonowanych, internetowych stacji radiowych w wielu kategoriach. Pozwala ponadto obejrzeć kilka tysięcy pozycji z katalogów VOD, zarówno płatnych jak i bezpłatnych. Wielką popularnością cieszy się też dostęp do blisko 70. kamer internetowych zamontowanych w newralgicznych punktach miast, gdzie TOYA ma swoje sieci kablowe. Dodatkowo dostępne są ważne informacje o warunkach meteorologicznych i alerty smogowe. Z tej funkcjonalności mogą korzystać wszyscy, gdyż nie wymaga ona logowania, podobnie jak oglądanie programu lokalnego TV TOYA.Łącznie w TOYA GO znajduje się już 161 programów. Aplikacja dostępna jest poprzez stronę go.toya.net.pl oraz w sklepach AppStore (iOS) oraz w Google Play (Android).