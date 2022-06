Radiowa Jedynka i Trójka na Festiwalu w Opolu

Łukasz Szewczyk

• W dniach od 17 do 20 czerwca Program 1 Polskiego Radia i radiowa Trójka zaproszą słuchaczy na największą scenę muzyczną w Polsce - 59. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Dziennikarze radiowej Jedynki oraz Programu Trzeciego Polskiego Radia - jako patroni medialni Festiwalu - będą zarówno na miejscu w Opolu, jak i na swoich antenach wspierać debiutantów i doświadczonych artystów polskiej sceny muzycznej.Podczas trwającego od 17 do 20 czerwca Festiwalu, Jedynka przyzna nagrodę w kategorii "Premiery". Statuetkę wręczy Marcin Kusy - Dyrektor Programu 1 Polskiego Radia. Dodatkowo zwycięzca będzie mógł wystąpić w Studiu Koncertowym im. W. Szpilmana, a jego koncert będzie transmitowany na antenie Programu 1.Na antenie radiowej Jedynki pojawią się specjalne wydania audycji w całości poświęcone opolskiemu Festiwalowi: "Muzyczna Jedynka" (piątek, 17 czerwca w godz. 13.00-15.00), "Jedyne Takie Miejsce" (sobota, 18 czerwca w godz. 9.00 -12.00), "Muzyczna Jedynka" (sobota, 18 czerwca, w godz. 14.00 -15.00), "Audycja specjalna" (sobota, 18 czerwca, w godz. 16.00 - 17.00 i niedziela, 19 czerwca, w godz. 16.00 - 17.00), "Tu jest muzyka" (sobota, 18 czerwca, w godz. 23.00-0.00) Nie zabraknie również relacji reporterskich z Opola m. in. w audycjach "Czas Pogody" (niedziela, 19 czerwca, w godz. 10.00 - 12.00) i "Niedziela z Jedynką" (niedziela, 19 czerwca, w godz. 12.00 - 14.00).Podczas Festiwalu radiowa Trójka przyzna nagrodę w kategorii "Debiuty". Statuetka zostanie wręczona przez Dyrekcję radiowej Trójki i trafi do rąk laureata, który dodatkowo zagra koncert w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. W ubiegłym roku Program 3 po raz pierwszy przyznał tę nagrodę Bartkowi Deryło. Początek konkursu w sobotę o godz. 23.20.Trójkowe relacje z 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu usłyszymy w piątkowej audycji "Zapraszamy na weekend" (godz.10.05 -13.00), którą poprowadzi Piotr Firan z naszego plenerowego studia, usytuowanego w samym sercu Opola, jak i również w specjalnym, festiwalowym wydaniu programu "Lista Przebojów Trójki" (godz. 19.05 - 22.00). Za mikrofonami w Trójkowym plenerowym studiu usiądą wówczas Łukasz Ciechański i Tomasz Miara. W sobotę, czyli w drugi dzień Festiwalu czeka nas audycja "LPT po godzinach" (godz. 10.05 - 12.00) prowadzona przez Tomasza Miarę oraz "Departament Rytmu" (godz. 19.05 - 23.00) - przez Łukasza Ciechańskiego.Na słuchaczy czekają podwójne zaproszenia na koncerty - do zdobycia podczas audycji Jedynki i Trójki.