Medyczne przypadki w czerwcu w AXN

Łukasz Szewczyk

• Dwa kontynenty, dwa szpitale, dwóch wybitnych lekarzy walczących z przeciwnościami losu.

• W środowe wieczory w czerwcu AXN przygotował dla widzów moc medycznych zagadek

to włoski serial medyczny. Lekarz i szef oddziału wewnętrznego szpitala, Andrea Fanti (w tej roli Luca Argentero), traci pamięć w wyniku postrzału w głowę. Andrea nie pamięta nic z ostatnich 12 lat życia. Poddaje się rehabilitacji na swoim starym oddziale, a wkrótce potem zostaje asystentem swoich byłych stażystów. Kiedyś budzący postrach szef, dziś musi zmierzyć się z nową rolą w szpitalu oraz walką o odzyskanie pamięci i rodziny. Drugi sezon serialu opowiada o nadziei i doświadczeniu ciężkiej choroby, jako o drugiej szansie, które daje życie. Doktor Fanti i jego zespół po stoczeniu batalii z pandemią koronawirusa, zaczną znowu opiekować się pacjentami, którzy polegają na nich w poszukiwaniu diagnozy i leczenia. Każdy z bohaterów będzie musiał rozpocząć nowy rozdział w życiu.Premiera drugiego sezonu serialu "DOC: w twoich rękach" w środę 22 czerwca o godz. 22:00. Kolejne odcinki w każdą środę o 22:00 w AXN.W serialuShaun Murphy (Freddie Highmore), niezwykle uzdolniony młody chirurg z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dołącza do zespołu lekarzy z prestiżowego szpitala chirurgicznego St. Bonaventure. Jest samotny, ma problemy z komunikacją, a jedyną osobą, która go wspiera jest dr Aaron Glassman (Richard Schiff), który przeciwstawia się sceptycyzmowi i uprzedzeniom osób zarządzających szpitalem i wprowadza Shauna do zespołu. Shaun będzie musiał pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odnaleźć się w nowym środowisku i udowodnić współpracownikom, że jego niezwykłe umiejętności medyczne mogą ratować ludzkie życie. W nowych odcinkach 5. sezonu serialu zespół szpitala St. Bonaventure będzie zajmował się nowymi ciekawymi przypadkami medycznymi i zawirowaniami w życiu prywatnym bohaterów.Nowe odcinki piątego sezonu serialu "The Good Doctor" od środy 22 czerwca o godz. 21:05. Kolejne odcinki w każdą środę o 21:05 w AXN.