Finał NHL w Viaplay. Rywalizacja o Puchar Stanleya

Łukasz Szewczyk

• W najlepszej hokejowej lidze świata, amerykańskiej NHL, dwie drużyny przystępują do decydującej batalii o Puchar Stanleya. W finałach do czterech zwycięstw zmierzą się broniący tytułu Tampa Bay Lightning z Colorado Avalanche

• Tampa Bay Lightning mogą zostać mistrzami NHL po raz trzeci z rzędu

• Transmisje wszystkich meczów finału NHL można oglądać na żywo na platformie streamingowej Viaplay

Wicelider ligowej tabeli i lider Konferencji Zachodniej po sezonie zasadniczym kontra aktualny mistrz Tampa Bay Lightning, sięgający po Puchar Stanleya już dwa razy z rzędu. Tak wygląda zestawienie wielkiego finału najlepszej hokejowej ligi świata. Rok temu Lightning w finale 4-1 pokonali Montreal Canadiens. Avalanche odpadli wówczas w II rundzie play-off, 2-4 przegrywając z Vegas Golden Knighs.Teraz w drodze do wielkiego finału, Tampa Bay Lightning 4-2 ograli New York Rangers, a Colorado Avalanche 4-0 pokonali Edmonton Oilers. Jeśli Lightning sięgną po tytuł po raz trzeci z rzędu, będą pierwszą drużyną, której udało się to od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku (New York Islanders).Lightning wygrywali Puchar Stanleya w latach 2020 i 2021, a wcześniej także 2004. Colorado Avalanche sięgali po trofeum w sezonach 1996 i 2001. Rywalizacja toczyć się będzie do czterech zwycięstw (best-of-7). Avalanche mają przewagę własnego lodowiska, rozegrają u siebie mecze nr 1, 2, a także ewentualnie 5 i 7.Wszystkie mecze wielkiego finału NHL można oglądać na żywo na Viaplay.pl Pierwsze starcie finałowe już o 2.00 w nocy ze środy na czwartek w Denver, w stanie Colorado.Najbliższe transmisje finałów NHL na żywo na platformie Viaplay (16-21 czerwca):W nocy ze środy na czwartek (15/16 czerwca):• 02:00 Colorado Avalanche - Tampa Bay LightningW nocy z soboty na niedzielę (18/19 czerwca)• 02:00 Colorado Avalanche - Tampa Bay LightningW nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 czerwca)• 02:00 Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche