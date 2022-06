Żużlowy długi weekend w Motowizji. Trzy turnieje

Łukasz Szewczyk

• Trzy turnieje żużlowe będą mogli zobaczyć widzowie Motowizji.

• Poznamy tegorocznych zwycięzców Srebrnego oraz Brązowego Kasku, a także kto awansuje do żużlowych mistrzostw Europy podczas zawodów SEC Challenge.

Historia zawodów o Srebrny Kask sięga 1962 roku. Po trzech latach przerwy turniej wrócił na żużlową mapę Polski w formie zawodów juniorskich. Obecnie o Srebrny Kask walczą najlepsi zawodnicy do 21 roku życia.Srebrny Kask to okazja by wypłynąć na szerokie wody. Tak było w przypadku chociażby Tomasza Golloba, Jarosława Hampela, Janusza Kołodzieja, Andrzeja Huszczy czy Rafała Dobruckiego, którzy w przeszłości zwyciężali w tych zawodach.Ostatni z nich to obecnie trener reprezentacji Polski na żużlu. Rafał Dobrucki wyłonił najbardziej obiecujących i perspektywicznych juniorów, którzy zaprezentują się na stadionie Arged Malesy Ostrów Wielkopolski. Ci, którzy będą rywalizować na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim staną przed szansą wywalczenia miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów, od tego roku funkcjonujące pod nazwą Speedway Grand Prix 2. Jednym z uczestników będzie obrońca tytułu zarówno w IMŚJ, jak i Srebrnego Kasku Jakub Miśkowiak.Turniej o Brązowy Kask jest młodszy, bo odbywa się od 1976 roku. Lista zwycięzców jest równie imponująca co w przypadku Srebrnego Kasku. W ostatnich latach wygrywali te zawody chociażby Patryk Dudek, Bartosz Smektała, Maciej Janowski, a ostatnie dwie edycje wygrał Mateusz Cierniak. W tym roku czołowi polscy zawodnicy do lat 19. będą rywalizować na stadionie w Tarnowie.W sobotę udamy się do Słowenii, gdzie odbędzie się turniej SEC Challenge. Wcześniejsze zawody eliminacyjne wyłoniły piętnastu żużlowców, którzy zawalczą w Krsko o miejsca w tegorocznych mistrzostwach Europy. Wszystkie trzy turnieje padły łupem Polaków - Bartosza Smektały, Janusza Kołodzieja oraz Dominika Kubery, którzy będą faworytami także i w Krsko.- komentuje Krzysztof Mikulski, prezes Motowizji.Plan transmisji:Środa (15 czerwca):• godz. 16.40: Finał Srebrnego Kasku 2022 - Ostrów WielkopolskiCzwartek (16 czerwca):• godz. 16.30: Finał Brązowego Kasku 2022 - TarnówSobota (18 czerwca):• godz. 18.40: SEC Challenge 2022 Krsko