Lipiec w National Geographic. Podróż do niedostępnych miejsc

Łukasz Szewczyk

• W lipcu kanał National Geographic zabierze nas w podróż po najbardziej niedostępnych miejscach

O najwyższych szczytach świata wiemy już niemal wszystko, ale jak dobrze znamy najgłębsze miejsca na Ziemi? Eksplorowanie jaskiń odbywa się podobnie jak zdobywanie szczytów górskich - tylko zachodzi w odwrotnym kierunku. Premierowa produkcja National Geographic(premiera w niedzielę 24 lipca o godz. 21:00) ukazuje, jak niezwykle złożona i niebezpieczna jest speleologia, czyli alpinizm jaskiniowy. Stawka staje się jeszcze większa, gdy do gry wchodzi mistrz tej dziedziny, Bill Stone, z misją uznania jaskini Cheve w Meksyku za najgłębszą na świecie.Tymczasem o inne miano "naj" w swojej kategorii rywalizują nieustannie dwa kraje: USA i Chiny. Oba supermocarstwa od lat starają się dowieść swojej potęgi na każdym możliwym polu. Państwo Środka w ostatnich latach stało się niezwykle konkurencyjne i zaawansowane technologicznie, jednak Waszyngton korzysta ze swojej przewagi wypracowanej przez lata i to on wciąż dzierży palmę pierwszeństwa. W premierowej serii(premiera w piątek 8 lipca o godz. 21:00) eksperci objaśniają nam motywacje tej wojny gospodarczej. Dowiemy się m.in. jaki wpływ na tę rozgrywkę miało stulecie chińskiej biedy i upokorzeń.To nie koniec lipcowych atrakcji w National Geographic, gdyż na fanów inżynieryjnych ciekawostek czekają również premiery programów:(premiera w poniedziałek 18 lipca o godz. 21:00) oraz(premiera w sobotę 23 lipca o godz. 16:00).W National Geographic Wild jak co roku rusza lipcowy supercykl(codziennie od piątku 1 lipca o godz. 19:00), przybliżający fascynujący świat rekinów. W ramach pasma pojawią się codzienne premier, wśród znajdą się takie tytuły jak "Pojedynek w wodzie" czy "Rekin kontra waleń". Tymczasem na antenie Nat Geo People w serii(premiera w czwartek 21 lipca o godz. 18:00) wszystkie siły skierowane będą na udzielanie pomocy kotkom w opresji.