"Lata 90." Hit czeskiej telewizji dostępny na paltformie Red GO (wideo)

• Kiedy w naszej stolicy trwała wojna gangów pruszkowskiego i wołomińskiego, Czesi również mieli do czynienia z krwawymi porachunkami półświatka.

• Wydarzenia, które wówczas miały miejsce, odcisnęły silne piętno na postkomunistycznej Czeskiej Republice.

Kryminalny serial "Lata 90." w reżyserii słowackiego reżysera Petera Bebjaka to największy sukces frekwencyjny Czeskiej Telewizji w tym stuleciu. Serial gromadził przed ekranami telewizorów średnio niemal 2,5 miliona widzów na odcinek (co jest ¼ mieszkańców całej Republiki Czeskiej) i zebrał znakomite recenzje. Twórcy wracają do pierwszych lat po aksamitnej rewolucji z 1989 roku, przez wielu uważanej za najkrwawszą dekadę w historii naszych południowych sąsiadów. Scenariusze wszystkich odcinków oparto na prawdziwych wydarzeniach, a bohaterami są autentyczni gangsterzy, którzy rządzili przestępczym półświatkiem i siali postrach wśród mieszkańców Pragi w latach 90.Serial to 12. odcinków opowiadających sześć wstrząsających historii, w które zaangażowane były zarówno tak półświatek mafijny, zwykli obywatele, jak i jak mundurowi. -- komentował tytułowe lata 90. autor scenariusza, były kryminalista Josef Mareš.Reżyser Peter Bebjak: -Serial może przywodzić na myśl naszą rodzimą "Ekstradycję" (1995-1999) Wojciecha Wójcika z Markiem Kondratem w roli głównej, który również opowiadał o porachunkach gangsterskich krótko po przełomie '89 roku. A jednak polscy twórcy zdecydowali się mocno sfabularyzować to, co działo się w tamtych czasach. Latom 90. poprzez dokładne odtworzenie realiów epoki i wykorzystanie prawdziwych postaci i historii bliżej wręcz do paradokumentu. Przez to te też serial jest bardziej brutalny i realistyczny.Reżyserem lat 90. jest Peter Bebjak, Słowak urodzony w 1970 roku, który do tej pory spełniał się w mocnym kinie gatunkowym: horrorach ("Zło", 2012), thrillerach ("Szczelina", 2019), czy kryminałach ("Linia", 2017"). Jego oparty na faktach dramat historyczny, "Raport", opowiadający o ucieczce dwóch słowackich Żydów - Rudolfa Vrby i Alfréda Wetzlera - z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, powstał w koprodukcji m.in. z Polską.