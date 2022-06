Finałowy sezon serialu "Twój Viktor" w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Disney+ w Polsce pojawił się trzeci sezon amerykańskiego serialu młodzieżowego "Twój Viktor"

Od środy (15 czerwca), w dniu światowej premiery, na platformie Disney+ dostępny jest finałowy sezon serialu, oryginalnej produkcji Hulu. Produkcja jest serialową adaptacją powieści "Simon oraz inni Homo sapiens". Serial opowiada o życiu Victora, ucznia Creekwood High, gdy ten poznaje siebie, przeżywa problemy w domu i adaptuje się w nowym mieście, a także odkrywa swoją orientację seksualną.W pierwszym sezonie widzowie poznają Victora, który zmaga się ze swoją orientacją seksualną, problemami w nowej szkole i w rodzinie. Pomaga mu w tym Simon, absolwent szkoły. W drugim sezonie Victor musi poradzić sobie z następstwami ujawnienia się przed najbliższymi oraz zawirowaniami w związku z Benjim. Z kolei w finałowym sezonie Victor przyjmuje szkolną nagrodę za "odwagę" i składa hołd rówieśnikom, którzy stali się nieocenioną częścią jego podróży do coming outu. Wśród nich m.in. jego była dziewczyna, jego była pierwsza miłość czy sąsiad, który okazał się najlepszym przyjacielem.Finałowy,, także w Polsce. Trzeci sezon liczy łącznie osiem odcinków. W serwisie dostępne są dwa pierwsze sezony serialu.Przypomnijmy, że serial stanowi kontynuację historii z filmu, o którym głośno było w 2018 roku. Głównie dlatego, że była to pierwsza hollywoodzka komedia romantyczna, z pokaźnym budżetem (17 mln dol.) i dużą promocją, kierowana do młodych widzów, której głównym bohaterem jest nastoletni gej. Film miał w inteligentny sposób oswajać temat coming outu wśród młodzieży. W Polsce film dostępny był w kinach, a następnie emitowany w telewizji - początkowo w Canal+, następnie w Cinemax i dostępny na HBO GO. Teraz można go oglądać na platformie Disney+.