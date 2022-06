"Córka", "Ostatni ślad" i "Najgorszy człowiek na świecie" w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• Czerwcowe nowości filmowe w Polsat Box Go prosto z kina

Do bogatej biblioteki filmowej serwisu Polsat Box Go dołączyły kolejne premiery prosto z kina. W serwisie można oglądać m.in.: film- Leda (laureatka Oscara Olivia Colman) wyjeżdża wakacje do Grecji. Marzy o ciszy, czytaniu książek i wypoczywaniu na prywatnej plaży z dala od zgiełku wielkich kurortów. Jej spokój zakłóca jednak przybycie na wyspę niezwykle ekscentrycznej rodziny. Należy do niej tajemnicza Nina (Dakota Johnson), próbująca radzić sobie z trudami macierzyństwa. Obserwowanie młodej matki i jej córki wywołuje u Ledy wspomnienia, z którymi od wielu lat nie miała odwagi się skonfrontować. Wracają wspomnienia, decyzje podjęte pod wpływem emocji i przykra świadomość, że czasu nie można już cofnąć. Film zdobył aż 17 nagród, w tym m.in. za najlepszy scenariusz Maggie Gyllenhaal podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji oraz trzy nagrody Film Independent: najlepszy film, najlepszy reżyser i najlepszy scenariusz. Był również nominowany do Oscara w trzech kategoriach.Kolejna propozycja to- żona Willa (Gerard Butler) Lisa znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a mężczyzna desperacko poszukuje prawdy. Nieoczekiwanie staje się jednak głównym podejrzanym, a na światło dzienne wychodzą skrywane sekrety i małżeńskie problemy. Rozpoczyna się brutalna walka z czasem. Zdeterminowany Will zrobi wszystko, aby rozwiązać tajemnicę i odzyskać spokój swojej rodziny. Film trafił do kin 12 maja.Julie (Renate Reinsve) to niespełna trzydziestoletnie energiczna kobieta, która wiedzie szalone, pełne emocji życie. Jest w szczęśliwym związku z utalentowanym i odnoszącym sukcesy rysownikiem Akselem. Wszystko wydaje się iść zgodnie z planem. Jednak pewnego dnia okazuje się, że Julie i Aksel mają różne spojrzenia na wspólną przyszłość. Kiedy na przypadkowej imprezie dziewczyna poznaje młodszego od niej Eivinda, zaczyna zastanawiać się, czy ten pewny siebie i odrobinę szalony chłopak mógłby zostać w jej życiu na dłużej.W ofercie serwisu Polsat Box Go na widzów czekają również inne pozycje:w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej o samowystarczalnej społeczności żyjącej z dala od cywilizacji, w której pewnego dnia córka pasterza zaczyna doświadczać przerażających wizji i podważać nauki przywódcy grupy, francuski dramatopowiadający historię czteroosobowej rodziny próbującej stawić czoła okrutnej chorobie i pogodzić się z jej konsekwencjami oraz film katastroficzny ze znakomitym scenariuszem, niesamowitymi zdjęciami i efektami specjalnymio awarii platformy wiertniczej, której konsekwencje mogą zmienić losy świata (premiera 23 czerwca).Wszystkie produkcje można oglądać bez reklam, w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.