Drugi sezon serialu "Nowe życie" w Canal+ Seriale oraz Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Nowe odcinki kanadyjskiego serialu o lekarzu, który po ucieczce z Syrii próbuje na nowo zbudować życie i karierę

Seriale medyczne od lat cieszą się ogromną popularnością. Od maja w Canal+ Premium oraz Canal+ Online można oglądać premierowe odcinki- historii młodego ginekologa Adama. Brytyjska produkcja powstała na podstawie bestselerowej książki Adama Kaya o tym samym tytule, którego serialowe wydanie ukaże się w połowie czerwca nakładem Wydawnictwa Insignis.Z koleito kontynuacja losów doktora Bashira Hameda, znanego z pierwszego sezonu, który w całości można ogląda w serwisie Canal+ Online. Bash, który przybył do Kanady jako uchodźca podczas wojny domowej w Syrii, zostaje rezydentem w York Memorial Hospital w Toronto. Dzięki zdobytemu w rodzinnym kraju doświadczeniu, w diagnozowaniu i leczeniu nowych pacjentów wykorzystuje niecodzienne metody. W nowych odcinkach Bashir i jego koledzy z pracy próbują dowiedzieć się, jak udar szefa oddziału ratunkowego - doktora Jeda Bishopa - wpłynie na ich dalszą pracę.Równocześnie z odbudowywaniem medycznej kariery, Bash mierzy się codziennymi problemami przystosowania do życia w nowym kraju. Wraz z siostrą, Amirą, muszą stawiać czoła uprzedzeniom, wciąż pamiętając i tęskniąc za ojczyzną.W drugim sezonie w roli Bashira "Basha" Hameda ponownie Hamza Haq oraz Sirena Gulamgaus jako jego siostra, Amira. Ponadto w obsadzie: Laurence Leboeuf (dr Mags Leblanc), Ayisha Issa (dr June Curtis), Jim Watson (dr Theo Hunter) i John Hannah (dr Jed Bishop).Premierowe odcinki drugiego sezonu serialu "Nowe życie" we wtorki o godz. 20:00 w Canal+ Seriale oraz następnego dnia w serwisie Canal+ Online.