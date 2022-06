Łomża Vive Kielce walczy o historyczny triumf. Final Four Ligi Mistrzów w weekend w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Przed nami turniej Final Four Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych z udziałem Łomży Vive Kielce

• Każde spotkanie turnieju finałowego pokaże Eurosport 1 oraz Eurosport Extra w Playerze

W weekend Łomża Vive Kielce stanie przed szansą, aby ponownie zostać najlepszą drużyną Europy. W półfinale mistrzowie Polski zmierzą się z Telekomem Veszprem. Kielczanie rywalizowali z węgierskim zespołem w fazie grupowej. W pierwszym meczu lepsi byli podopieczni Tałanta Dujszebajewa, a w drugim rywale, co zapowiada ogromne emocje w sobotę. Jeśli Łomża Vive Kielce wygra z Veszprem, awansuje do finału, w którym zagra ze zwycięzcą pary THW Kiel - Barca.Eurosport 1 i Eurosport Extra w Playerze pokażą na żywo wszystkie spotkania Final Four. Wydarzenia z Kolonii relacjonował będzie Kacper Merk, którego gościem będzie legenda polskiej piłki ręcznej Grzegorz Tkaczyk. Turniej skomentują Iwona Niedźwiedź, Krzysztof Bandych, Michał Wszołek i Michał Świrkula.Plan transmisji w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze:Sobota (18 czerwca):• godz. 15:00:komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• godz. 17:45:komentarz: Krzysztof Bandych, Iwona NiedźwiedźNiedziela (19 czerwca):• godz. 15:00:komentarz: Krzysztof Bandych, Iwona Niedźwiedź• godz. 17:45:komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula