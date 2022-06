Kanadyjski wyścig F1, walka o awans do LaLiga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże rewanżowy mecz barażowy pomiędzy CD Tenerife a Gironą FC, który wyłoni ostatniego beniaminka LaLiga Santander w sezonie 2022/23.

• Dla fanów Formula 1 zaplanowano transmisję wyścigu o Grand Prix Kanady z udziałem takich gwiazd jak Max Verstappen, Charles Leclerc, Sergio Pérez czy Lewis Hamilton.

CD Tenerife czy Girona FC - kto zostanie ostatnim beniaminkiem kolejnego sezonu LaLiga Santander? O tym będzie można przekonać się w najbliższy weekend, kiedy odbędzie się rewanżowy mecz barażowy pomiędzy tymi zespołami. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis, więc rywalizacja w rozstrzygającym starciu zapowiada się ekscytująco. Co ciekawe, w półfinałach Tenerife uporało się z UD Las Palmas, a Girona z SD Eibarem, czyli klubami, które były faworytami do awansu. Na Estadio Heliodoro Rodríguez López przed sporym wyzwaniem staną napastnicy, ponieważ defensywy obu drużyn stanowią monolit i tracą bardzo mało goli. Gospodarze liczą przede wszystkim na swojego najlepszego snajpera Enrika Gallego, zdobywcę dwóch bramek we wspomnianym półfinale z Las Palmas. Z kolei największą nadzieją gości jest doświadczony Cristhian Stuani, który wspólnie z Borją Bastónem został królem strzelców sezonu zasadniczego LaLiga Smartbank.Po emocjonującej rywalizacji na ulicznych torach w Monte Carlo i Baku, kierowcy Formula 1 na krótko przenoszą się za ocean, by walczyć o Grand Prix Kanady na słynnym torze Gilles'a Villeneuve'a. W ostatnich tygodniach w zmaganiach o mistrzostwo świata dominują kierowcy Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen i Sergio Pérez. Ich przewaga nad najgroźniejszymi rywalami, Charlesem Leclerkiem i Carlosem Sainzem znacząco wzrosła, ale zawodnicy Scuderia Ferrari zapowiadają, że już od tego weekendu chcą zacząć odrabiać straty. Konfrontacja wspomnianej czwórki w Montrealu może mieć wielkie znaczenie dla losów tytułu mistrza świata, bo kolejny sukces duetu Verstappen - Pérez ustawi ich w komfortowej sytuacji przed dalszą częścią sezonu. Z kolei triumf Ferrari sprawi, że jego kierowcy na nowo uwierzą, że są w stanie osiągnąć ambitne cele. Warto podkreślić, że na Circuit Gilles Villeneuve sporo do powiedzenia mogą mieć również przedstawiciele Mercedes-AMG Petronas F1 Team, George Russell i Lewis Hamilton, którzy robią postępy w klasyfikacji generalnej. Zapowiada się wspaniałe widowisko!MOTOR Lublin utrzymuje pozycję lidera i pozostaje jedynym niepokonanym zespołem obecnego sezonu PGE Ekstraligi. W ten weekend Koziołki postarają się przedłużyć imponującą serię w meczu na własnym stadionie z ostatnią w stawce ARGED MALESĄ Ostrów Wielkopolski. Gospodarze liczą na powtórkę z pierwszego spotkania z tym rywalem w bieżących rozgrywkach, kiedy wygrali 55:35. Popisowe zawody zaliczył wówczas Mikkel Michelsen, który zdobył 15 punktów. W rewanżu gospodarze liczą także na utrzymujących dobrą formę Dominika Kuberę i Jarosława Hampela. Z kolei dla gości kluczowa będzie postawa Chrisa Holdera i Olivera Berntzona, którzy w tym sezonie już wiele razy pokazali się ze świetnej strony.Ważne spotkanie odbędzie się również w Grudziądzu, gdzie ZOOLESZCZ GKM podejmie ZIELONA-ENARGIA.COM WŁÓKNIARZ Częstochowa. Obie ekipy sąsiadują ze sobą w tabeli na czwartym i piątym miejscu, a więc pozycjach dających awans do fazy finałowej. Jedną z atrakcji tej konfrontacji będzie pojedynek Krzysztofa Kasprzaka z Leonem Madsenem, najlepiej punktujących zawodników swoich zespołów w ostatnich tygodniach. W poprzednim starciu pomiędzy tymi ekipami częstochowianie wygrali nadspodziewanie wysoko 65:25. Jak będzie tym razem?Plan transmisji:Czwartek (16 czerwca):• 21:00 Zapowiedź PGE Ekstraligi - magazyn (Eleven Sports 1)Piątek (17 czerwca):• 19:55 FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022:(Eleven Spots 2, studio od 19:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 22:55 FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022:(Eleven Sports 2, studio od 22:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Musiał, Marcin Kuźbickistudio: Joanna Cedrych, Adrian Gomólski, reporter: Tomasz Lorek• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Korościel, Tobiasz Musielakstudio: Anita Mazur, Krystian Plech, reporter Maciej Markowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (18 czerwca):• 18:55 FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 18:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 21:55 FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022:(Eleven Sports 1, studio od 21:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Filip Kapicastudio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj SokółNiedziela (19 czerwca):• 18:00 FORMULA 1 AWS GRAND PRIX DU CANADA 2022:(Eleven Sports 1)studio: Aldona Marciniak, Robert Smoczyński, Mikołaj Sokół• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazda• 21:55(Eleven Sports 1, studio od 21:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Filip Kapica, Robert SmoczyńskiPolecamy w poniedziałek, 20 czerwca:• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)• 21:00(Eleven Sports 1)