Gala NFC 9 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Na Balingen w sobotnie popołudnie zwrócone będą oczy wszystkich fanów MMA w Niemczech. • Stanie się tak za sprawą kolejnej gali National Fighting Championship z pojedynkiem wieczoru o pas w wadze lekkiej.

• Transmisja w Fightklubie

Balingen przeciętnemu kibicowi sportów walki w pierwszej kolejności kojarzy się z miastem, w którym na co dzień mieszka Peter Sobotta, najsłynniejszy obecnie niemiecki fighter, urodzony i wychowany w Zabrzu. Sobotta w dzieciństwie przeprowadził się z rodzicami za naszą zachodnią granicę i tam zaczął interesować się najpierw judo i taekwondo, a później także tajskim boksem i brazylijskim jiu-jitsu. Okazał się na tyle zdolnym zawodnikiem, że jeszcze jako nastolatek zadebiutował na zawodowym oktagonie, następnie w wielkim stylu pokonał na KSW Extra Kierima Abzaiłowa i wreszcie związał się kontraktem z UFC.W sobotę właśnie w jego rodzinnym mieście zagości najbliższa gala NFC, a zawodnicy, którzy zaprezentują się publiczności na pewną marzą, żeby pójść w przyszłości szlakiem wytyczonym przez bardziej utytułowanego kolegę.W sobotę w Sparkassenarenie w Balingen w starciu wieczoru Aleksandr Vertko i Arda Adas skrzyżują rękawice w walce o mistrzowski pas organizacji w wadze lekkiej. Pierwszy z nich broni tytułu, po który sięgnął w lipcu ubiegłego roku pokonując sędziowską decyzją Arbiego Mezhidova. Dla Rosjanina była to już jedenasta zawodowa wygrana w karierze. Dotychczas poniósł on zaledwie jedną porażkę, na początku swojej profesjonalnej przygody z MMA, w 2015 roku na gali ACB 19 - Baltic Challenge. Jego pogromcą okazał się wówczas Andrii Mytrofanov z Ukrainy. Od tamtego starcia Vertko nie schodził już z oktagonu pokonany. W sobotę postara się kontynuować tę passę w starciu z Ardą Adasem.A łatwo nie będzie, bo 30-letni fighter z Berlina niejednemu rywalowi napsuł już krwi. "Warrior" w swoim ostatnim pojedynku musiał wprawdzie uznać wyższość Matousa Kohouta, jego zawodowy bilans prezentuje się jednak całkiem okazale - 11 wygranych przy 6 porażkach na pewno sprawią, że Vertko nie zlekceważy swojego najbliższego przeciwnika i odpowiednio przygotuje się do sobotniej konfrontacji. Walczący przed własną publicznością Niemiec postara się sprawić niespodziankę, jeśli udałoby mu się pokonać bardziej doświadczonego rywala, byłaby to jedna z okazalszych wygranych w dotychczasowej karierze.Poza walką o pas wagi lekkiej w Main Cardzie sobotniej gali najciekawiej zapowiadają się dwa półfinałowe pojedynki serii NFC. O możliwość starcia w wielkim finale powalczą w nich Hamza Davlyatmirov z Mogomedem Schuaipovem oraz Nacim Belhouachi z Mohamadem Issą. Kto wyjdzie z tych walk obronną ręką i stanie do decydującej konfrontacji o tytuł?National Fighting Championship 9 w najbliższą sobotę 18 czerwca o godz. 18.00 na żywo wyłącznie w Fightklubie.