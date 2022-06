"Łazienkowska we mgle", finał NBA, żużel i tenis - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+ Sport

• Decydujące rozstrzygnięcia w finałowej rywalizacji ligi NBA

• Kolejne starcia w żużlowej PGE Ekstralidze i eWinner 1. Lidze,

• Walka tenisistek WTA na trawiastych kortach w Berlinie i Birmingham,

• "Łazienkowska we mgle", czyli trzeci odcinek Ligi bez filtra

Koszykarze Golden State Warriors są o krok od wywalczenia tytułu mistrzowskiego w lidze NBA. W finałowej rywalizacji drużyna Steva Kerra prowadzi z Boston Celtics 3:2 i do triumfu potrzebuje tylko jednej wygranej. Jednak o zwycięstwo łatwo nie będzie - tegoroczny finał obfituje w zaskoczenia, a dodatkowo najbliższy, szósty mecz finału zostanie rozegrany w Bostonie. O tym czy Celtics przedłużą nadzieje na mistrzostwo, czy Warriors będą się cieszyć z siódmego tytułu w historii przekonamy się w nocy z czwartku na piątek. Transmisja meczu rozpocznie się o godzinie 03:00, a już od drugiej w Canal+ Sport "Basket Office". W przypadku zwycięstwa Celtics, decydujący siódmy mecz, zostanie rozegrany w nocy z niedzieli na poniedziałek w San Francisco.Dodatkowo w Canal+ weekend pełen żużlowych emocji. Już w sobotę fani speedwaya będą mogli zobaczyć dwa spotkania. Na początek w starcie 2. Ligi Żużlowej SpecHouse PSŻ Poznań - Metalika Recycling Kolejarz Rawicz. Póżniej rozpocznie się studio meczu eWinner 1. Ligi, a dwadzieścia minut później na tor wyjadą zawodnicy Stelmet Falubazu Zielona Góra i H. Skrzydlewska Orła Łódź. Niedziela z żużlem rozpocznie się od meczu eWinner 1. Ligi Abramczyk Polonia Bydgoszcz - Cellfast Wilki Krosno. W tym samym czasie w Canal+ Online będzie można śledzić transmisję meczu Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Trans MF Landshut Devils. Druga część niedzieli będzie należała do PGE Ekstraligi. Wielkie emocje w Gorzowie - MOJE BERMUDY STAL podejmie mistrza Polski BETARD SPARTĘ Wrocław. Następnie spotkanie przedostatniego w tabeli APATORA Toruń z wiceliderem FOGO Unią Leszno.Tenisistki rozpoczęły przygotowania do wielkoszlemowego Wimbledonu. W tym tygodniu widzowie Canal+ mogą śledzić dwa turnieje rozgrywane na kortach trawiastych. W Berlinie odbywa się turniej WTA 500 bett1open z pulą nagród ponad 750 tysięcy dolarów. Najwyżej rozstawiona w tej imprezie jest Tunezyjka Ons Jabeur, z dwójką występuje Greczynka Maria Sakkari, a z numerem trzecim gra Aryna Sabalenka. Z kolei na Wyspach Brytyjskich w turnieju WTA 250 Rothesay Classic Birmingham w gronie najwyżej rozstawionych zawodniczek znalazły się Jelena Ostapenko, Simona Halep i Camila Giorgi. Zarówno w Berlinie, jak i Birmingham mecze ćwierćfinałowe odbędą się w piątek, w sobotę rozgrane zostaną półfinały, a decydujące rozstrzygnięcia zapadną w niedzielę. Transmisje w Canal+ Sport i Canal+ Online.W niedzielny wieczór trzeci odcinek serialu dokumentalnego "Liga bez filtra" pod tytułem "Łazienkowska we mgle". Na przełomie kwietnia i maja 2021 roku Legia Warszawa świętowała 15. mistrzostwo Polski, w grudniu zamykała tabelę PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy raz od 2016 roku awansowała do fazy grupowej europejskich pucharów, pierwszy raz od 30 lat broniła się przed spadkiem. To był sezon wzlotów i upadków, z przewagą tych drugich. To był także rok wielu wydarzeń nie tylko na boisku, ale i poza nim. Retrospekcji rozgrywek, w których Legię prowadziło aż trzech szkoleniowców, dokonają Marek Jóźwiak, Michał Żewłakow, Aleksandar Vuković, oraz Marek Gołębiewski.Plan transmisji:Piątek (17 czerwca):• 02:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski• 03:00 NBA:mecz nr 6 (Canal+ Sport)Komentarz: Wojciech Michałowicz, reporter, Żelisław Żyżyński• 05:30(Canal+ Sport)Prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski• 11:00 WTA 500 bett1open - Berlin: Ćwierćfinał nr 1 (Canal+ Sport)• 12:00 WTA 250 Rothesay Classic Birmingham: Ćwierćfinał nr 1 (Canal+ Online)• 13:00 WTA 500 bett1open - Berlin: Ćwierćfinał nr 2 (Canal+ Sport)• 14:00 WTA 250 Rothesay Classic Birmingham: Ćwierćfinał nr 2 (Canal+ Online)• 15:00 WTA 500 bett1open - Berlin: Ćwierćfinał nr 3 (Canal+ Sport)• 16:00 WTA 250 Rothesay Classic Birmingham: Ćwierćfinał nr 3 (Canal+ Online)• 17:00 WTA 500 bett1open - Berlin: Ćwierćfinał nr 4 (Canal+ Sport)• 18:00 WTA 250 Rothesay Classic Birmingham: Ćwierćfinał nr 4 (Canal+ Online)Sobota (18 czerwca):• 11:00 WTA 500 bett1open - Berlin: Półfinał nr 1 (Canal+ Sport)• 12:00 WTA 250 Rothesay Classic Birmingham: Półfinał nr 1 (Canal+ Online)• 13:50 2. Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Wojciech Dankiewicz• 14:00 WTA 250 Rothesay Classic Birmingham: Półfinał nr 2 (Canal+ Online)• 16:00 WTA 500 bett1open - Berlin: Półfinał nr 2 (Canal+ Sport)• 16:30 eWinner 1. Liga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Patryk MalitowskiNiedziela (19 czerwca):• 13:55 eWinner 1. Liga:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda• 14:00 eWinner 1. Liga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Wojciech Dankiewicz• 15:30 WTA 500 bett1open - Berlin: Finał (Canal+ Sport)• 16:30 PGE Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Krzysztof Cegielski• 19:15 PGE Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Tomasz Dryła, Mirosław Jabłoński• 19:30(Canal+ SPort 5)• 21:15(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Marcin Majewski