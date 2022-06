Kolekcja "Duma" w Disney+. "Oderwani", "Fire Island", "Krasz", "Twój Viktor 3"

Łukasz Szewczyk

• Disney+ przygotował specjalną kolekcję na Miesiąc Dumy

• Wśród propozycji m.in. finałowy sezon "Twój Viktor", serial "Oderwani", filmy "Fire Island", "Krasz", "Twój Viktor 3" oraz "Kto jak nie Nate".

Z okazji obchodzonego w czerwcu na całym świecie Miesiąca Dumy społeczności LGBT, wiele platform streamingowych przygotowuje specjalne kolekcje, w której prezentują swoje pozycje zwiększające świadomość społeczną środowisk osób nieheteronormatywnych. Wśród nich jest platforma Disney+, która kilka dni temu wystartowała w Polsce Na Disney+ pojawiła się kolekcja Duma , w ramach której zebrano seriale oraz filmy z wątkami LGBT+. Wśród najownszych propozycji między innymi. Kiedy Massimo, mąż Antonii, ginie w wypadku, kobieta odkrywa jego romans z młodszym mężczyzną. Zdruzgotana zaczyna zgłębiać sekretne życie męża, nawiązując zaskakującą przyjaźń z Michelem oraz jego kręgiem ekscentrycznych znajomych, którzy stanowili drugą rodzinę dla jej zmarłego męża. Dzięki nim spojrzy na życie z nowej perspektywy.Z kolei akcja komediodramaturozgrywa się w miasteczku Pines i jest współczesną, wielokulturową analizą odmienności i romansu, zainspirowaną ponadczasowymi motywami z "Dumy i uprzedzenia". Historia opowiada o dwóch najlepszych przyjaciołach, którzy z pomocą grupy ekscentrycznych przyjaciół oraz taniego wina wyruszają na letnią wyprawę.Dla młodszej widowni komedia romantyczna. Kiedy obiecująca młoda artystka zmuszona jest wstąpić do szkolnej drużyny lekkoatletycznej, wykorzystuje to jako okazję do zdobycia dziewczyny, w której od dawna się podkochuje. Wkrótce jednak zakochuje się w zupełnie innej, nieoczekiwanej koleżance z drużyny i odkrywa, czym jest prawdziwa miłość.Jak już informowaliśmy , od połowy czerwca można oglądać. Produkcja jest serialową adaptacją powieści "Simon oraz inni Homo sapiens" oraz kontynuacją filmu, także dostępnego w Disney+. Serial opowiada o życiu Victora, ucznia Creekwood High, gdy ten poznaje siebie, przeżywa problemy w domu i adaptuje się w nowym mieście, a także odkrywa swoją orientację seksualną. W trzecim, finałowym sezonie Victor przyjmuje szkolną nagrodę za "odwagę" i składa hołd rówieśnikom, którzy stali się nieocenioną częścią jego podróży do coming outu.Kolejna propozycja to Disney`owska komedia rodzinna. Trzynastoletni Nate Foster marzy o karierze na Broadwayu. Gdy jednak nie zastaje przyjęty do szkolnego przedstawienia, razem z najlepszą przyjaciółką Libuu postanawia uciec do Nowego Jorku, gdzie niespodziewanie spotyka swoją dawno niewidzianą ciocię. Heidi. Razem muszą udowodnić, że najwspanialsze przygody życia, są tak wielkie, jak same sny o nich.Wśród pozostałych pozycji kolekcji m.in.: "Mały księżniczek", "Howard", "Na progu wampirosłości", "Faworyta", "Eternals", "The Fosters", "Współczesna rodzina", "Lepsze życie", "Imperium", "Bracia i siostry", "American Horror Story", "Queens", "Wojna płci", "Nie czas na łzy", "Czarny łabędź", "Kształt wody", "Hotel Marigold", "Szczerze mówiąc: Rozmowy z Robin Roberts", "Rewolucja gender" czy "Co robimy w ukryciu".Ciekawą propozycją jest sekcja "Odcinki o tematyce LGBTQIA+", w której Disney+ prezentuje jedynie odcinki wybranych pozycji, w których poruszana jest tematyka LGBT.