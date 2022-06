Wzrost gotowości na zmianę standardu nadawania naziemnej TV

Łukasz Szewczyk

• Poziom przygotowania na nowy standard odbioru telewizji naziemnej wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC wzrósł do 67 proc. - wynika z danych Krajowego Instytutu Mediów

• Liczba gospodarstw zagrożonych utratą sygnału spadła w maju do 1,32 mln w stosunku 1,53 mln na koniec kwietnia 2022.

Gotowość do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej / Fot. Krajowy Instytut Mediów

Świadomość zmiany standardu nadawania naziemnej TV cyfrowej / Fot. Krajowy Instytut Mediów

Na obszarze objętym trzecim etapem przełączeń (przełączenie nastąpiło 23 maja)oraz w obszarze, w którym przełączenie nastąpi 27 czerwca (etap 4), odnotowano istotny wzrost poziomu przygotowania gospodarstw na nowy standard nadawania telewizji naziemnej - odpowiednio do 64% i 65%. W obszarach objętych pierwszym i drugim etapem przełączeń (odpowiednio przełączenie 28 marca oraz 25 kwietnia), poziom przygotowania do odbioru nowego standardu wśród gospodarstw korzystających wyłącznie z telewizji naziemnej nie zmienił się.Badanie pokazało też dalszy wzrost wiedzy na temat skutków zmiany standardu nadawania. Przejście na nowy standard kojarzone było w maju br. jeszcze mocniej ze zmianą sprzętu. Na konieczność zakupu dekodera lub telewizora wskazywało odpowiednio 40% i 23% gospodarstw korzystających wyłącznie z NTC. Pozytywne aspekty zmiany - jak zwiększenie liczby programów czy ich lepszą jakość przywoływał niespełna co trzeci badany w tej grupie - odpowiednio 30% i 29%.Świadomość zmiany standardu nadawania potwierdza obecnie 86% gospodarstw z grupy "wyłącznie NTC". Głównym źródłem wiedzy pozostaje telewizja - 57% oraz informacja przekazana przez inne osoby - 26%.Krajowy Instytut Mediów prowadzi ciągły pomiar stanu przygotowań gospodarstw domowych na nowy standard telewizji naziemnej od jesieni 2021. Kolejne wyniki badań na ten temat zostaną opublikowane w lipcu.