Puchar Niemiec, cztery wyścigi F1, Ekstraliga - hity lipca w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W lipcu ELEVEN SPORTS pokaże pierwsze transmisje prestiżowych rozgrywek piłkarskich o Puchar Niemiec, które są nowością w ramówce stacji.

• W nadchodzącym miesiącu ELEVEN zaprosi fanów futbolu również na spotkania rozpoczynające nowy sezon ligi belgijskiej.

• Dla kibiców motorsportu na pierwszy plan wysuwają się ważne starcia żużlowej PGE Ekstraligi, a także aż cztery wyścigi Formula 1

29 lipca wystartuje jubileuszowa, 80. edycja prestiżowych rozgrywek o piłkarski Puchar Niemiec, w których oprócz tytułu stawką jest awans do fazy grupowej Ligi Europy UEFA. Od tego sezonu tę rywalizację będzie można oglądać w ELEVEN SPORTS. Stacja pokaże na swoich antenach mecze wszystkich rund, aż do wielkiego finału, który odbędzie się w czerwcu 2023 roku na Stadionie Olimpijskim w Berlinie. W spotkaniach pierwszej rundy, zaplanowanej na ostatni weekend lipca, zagrają zarówno kluby Bundesligi, takie jak Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen czy Eintracht Frankfurt, jak i zespoły występujące na co dzień w niższych klasach rozgrywkowych. Nie zabraknie także starć, w których zagrają drużyny Polaków.Reprezentacja Belgii jest piłkarską potęgą i jednym kandydatów do zwycięstwa w tegorocznych mistrzostwach świata, a liga belgijska jest jedną z ciekawszych w Europie. Najbliższy sezon wystartuje już w lipcu, a w zmaganiach weźmie udział 18 klubów z broniącym mistrzostwa kraju Club Brugge KV na czele. Za jego najgroźniejszych rywali uznaje się inne silne zespoły, takie jak RSC Anderlecht, KAA Gent, Antwerp FC, Standard Liège czy Royale Union Saint-Gilloise. Start rozgrywek zaplanowano na 22 lipca.Obecny sezon Formula 1 jest niezwykle zacięty i wiele wskazuje na to, że, podobnie jak w poprzednim roku, walka o mistrzostwo świata może potrwać do finałowego wyścigu. Głównymi kandydatami do końcowego triumfu są broniący tytułu Max Verstappen, liczący na swoje pierwsze trofeum mistrzowskie w karierze Charles Leclerc oraz świetnie spisujący się Sergio Pérez. Za ich plecami czają się inni kierowcy, którzy pozostają w grze o najwyższe cele, jak choćby Carlos Sainz, Lewis Hamilton czy George Russell. W lipcu zaplanowano aż cztery wyścigi F1®, po których zostanie przekroczony półmetek sezonu 2022. Na szczególną uwagę zasługują zmagania o Grand Prix™ Wielkiej Brytanii na słynnym Silverstone Circuit. Siedem z ostatnich ośmiu zawodów na tym obiekcie wygrał Lewis Hamilton, ale tym razem o sukces może być mu bardzo trudno. Czy na "domowym" torze Brytyjczykowi uda się prześcignąć groźnych rywali? Ważne dla układu w czołówce będą też zawody w Austrii, podczas których odbędzie się sprint kwalifikacyjny dający możliwość uzyskania aż ośmiu dodatkowych punktów w klasyfikacji generalnej.Transmisje:• FORMULA 1 LENOVO BRITISH GRAND PRIX 2022 (Grand Prix Wielkiej Brytanii), 1 - 3 lipca• FORMULA 1 ROLEX GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2022 (Grand Prix Austrii), 8 - 10 lipca• FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DE FRANCE 2022 (Grand PrixFrancji), 22 - 24 lipca• FORMULA 1 ARAMCO MAGYAR NAGYDÍJ 2022 (Grand Prix Węgier), 29 - 31 lipcaCzy MOTOR Lublin utrzyma pierwsze miejsce w tabeli w końcówce sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi? A może przeszkodzi mu w tym grupa pościgowa z FOGO UNIĄ Leszno i MOJE BERMUDY STALĄ Gorzów na czele? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać już w lipcu, kiedy odbędą się aż trzy rundy zmagań, w których wszystkie wspomniane drużyny rozegrają ważne mecze. Szlagierowo zapowiada się konfrontacja ekip z Gorzowa i Leszna, która będzie miała duże znaczenie dla układu w czołówce. Na Stadionie im. Edwarda Jancarza fanom zaprezentują się między innymi Bartosz Zmarzlik i Janusz Kołodziej, a więc dwaj najlepiej punktujący zawodnicy w bieżącej kampanii najlepszej żużlowej ligi świata. Z kolei dla Motoru największym wyzwaniem może okazać się wyjazdowe starcie z nieprzewidywalnym ZOOLESZCZ GKM Grudziądz. Kibice liczą na równie duże emocje, jak w poprzednim spotkaniu tych zespołów, zakończonym remisem 45:45. Czy tym razem górą będzie Krzysztof Kasprzak i spółka czy Mikkel Michelsen wraz z kolegami?Najważniejsze transmisje Ekstraligi:• ZOOLESZCZ GKM Grudziądz - MOTOR Lublin, 15 lipca• MOJE BERMUDY STAL Gorzów - FOGO UNIA Leszno, 22 lipcazainteresowanie wśród polskich kibiców, bo jej rozgrywki stoją na bardzo wysokim poziomie, a w rywalizacji uczestniczy ponad dwudziestu zawodników z naszego kraju. W tym sezonie w Speedway Bauhaus-Ligan dominują zespoły Smederny Eskilstuna, Västervik Speedway i Lejonen Speedway, W lipcu ELEVEN SPORTS pokaże wybrane mecze wszystkich kolejek, a na pierwszy plan wysuwa się konfrontacja Lejonen Speedway - Västervik Speedway, której wynik będzie miał duży wpływ na walkę o fotel lidera tabeli. W barwach Lwów z Gislaved widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli zobaczyć Bartosza Zmarzlika i Maksyma Drabika, natomiast w szeregach ekipy gości Bartosza Smektałę i Gleba Czugunowa. Gospodarze postarają się o rewanż za wiosenne starcie, kiedy po zaciętych zmaganiach przegrali z Västervik 43:47.Najważniejsza transmisja:• Lejonen Speedway - Västervik Speedway, 14 lipcato światowy cykl wyścigów samochodowych organizowanych przez Automobile Club de l'Ouest (ACO) i usankcjonowanych przez Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). W zmaganiach bierze udział między innymi zespół Prema ORLEN Team ze swoim liderem Robertem Kubicą i pochodzący z Polski Inter Europol Competition. Na półmetku zmagań Prema ORLEN Team zajmuje trzecie miejsce w kategorii LMP2, a w czerwcowym wyścigu zajął wysoką, drugą pozycję. W lipcu odbędą się sześciogodzinne zawody na legendarnym torze w Monzy. Kierowcy Prema ORLEN Team mają spore szanse na poprawienie swoich lokat, bo Lorenzo Colombo jest Włochem i doskonale zna ten obiekt, Kubica właśnie na nim wywalczył swoje pierwsze podium w historii występów w F1®, a Louis Deletraz z powodzeniem startował tam jako nastolatek.Transmisja:• 6 Hours of Monza, 10 lipca