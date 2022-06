Rusza "Lato z radiem". Pikiniki w 9 miastach Polski

Łukasz Szewczyk

• W pierwszy dzień lata (21 czerwca 2022 roku) po raz 51 w Programie Pierwszym Polskiego Radia zabrzmi Polka Dziadek.

• W tym roku ekipa Lata z Radiem odwiedzi 9 miejscowości w Polsce, a pierwszą z nich będzie Tarnów, do której zawita już 25 czerwca.

• Podczas tegorocznych wakacji słuchacze radiowej Jedynki mogą liczyć na trasę reporterską oraz konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Reporterzy i dziennikarze Polskiego Radia wyruszą w trasę i odwiedzą 9 miejsc w różnych zakątkach Polski. Już 25 czerwca pierwszy Piknik Rodzinny w Tarnowie. 2 lipca w Uniejowie, 9 lipca w Działoszynie, 16 lipca w Ostrołęce, 30 lipca w Myślenicach, 6 sierpnia w Sieradzu, 13 sierpnia w Stegnie, 20 sierpnia w Legnicy, 27 sierpnia w Jakuszycach.Do wspólnej zabawy zapraszają w tym roku: Sława Bieńczycka, Roman Czejarek, Agnieszka Kunikowska, Joanna Racewicz , Daniel Wydrych oraz debiutujący w tej roli Maciej Kurzajewski.W trakcie Pikników dziennikarze Programu Pierwszego i Polskiego Radia Dzieciom zaproszą słuchaczy na dźwiękowe kalambury - najmłodsi będą mogli popisać się znajomością bajek i wygrać atrakcyjne nagrody. Zespół radiowej Jedynki proponować będzie także wspólne ćwiczenia fizyczne, doradzi, jak zadbać o dobre samopoczucie i formę. Gimnastykę poprowadzą: Piotr Galus, Natalia Litwiniuk oraz Natalia Filipp. Odbywać się będą warsztaty radiowe, podczas których słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób powstają reportaże, wywiady i jak wygląda montaż materiałów radiowych. Najmłodsi uczestnicy i ich rodzice będą mogli także wziąć udział w specjalnej audycji Polskiego Radia Dzieciom.W tym roku nie zabraknie też lubianych przez słuchaczy, konkursów. W "Skojarzeniach" do wygrania będą między innymi: rowery, walizki oraz Rysie - czyli tegoroczne maskotki "Lata z Radiem". W "Koszyku Lata z Radiem" będzie można zdobyć m.in. torby oraz specjalnie numerowane koszulki od 1 do 51. W ten sposób stworzona zostanie wyjątkowa drużyna słuchaczy. Do wygrania będą także weekendowe pobyty dla dwóch osób w ciekawych miejscach w Polsce.Jedną z nowości tegorocznej edycji będzie "Liga Superbohaterów" - czyli osób, które bezinteresownie pomagają innym. -- mówi doskonale znany wszystkim wielbicielom letniej audycji radiowej Jedynki - Roman Czejarek.Na stronie Programu 1 Polskiego Radia jest już dostępny specjalny formularz, za pośrednictwem którego można zgłaszać kandydatury. Zespół "Lata z Radiem" nagrodzi Superbohaterów specjalnymi nagrodami.