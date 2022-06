Serialowa ofensywa Canal+ na 2023 rok. "Belfer 3", "Strange Angels" i "Sortownia"

Łukasz Szewczyk

• Canal+ Polska zapowiada nowe produkcje serialowe

• Dotychczasowe zapowiedziane premiery to: "Minuta ciszy", "The Office 2" oraz "Kruk 3"

• Po raz pierwszy stacja zapowiada: "Belfer 3", "Strange Anges" i "Sortownia"

Canal+ kręci "Strange Angels"

Canal+ zapowiada "Belfer 3"

Canal+ i Polsat

"Maria Antonina" w Canal+ / Fot. Canal+

"Django" w Canal+ / Fot. Canal+

Do tej pory Canal+ Polska zapowiedziało produkcjęoraz, których premiery spodziewane są jeszcze w tym roku. Wśród kolejnych serialowych produkcji Canal+ Polskaznajdą się kryminały, dramaty obyczajowe i społeczne, komedie, jak i thrillery z wątkiem supernatural. Ten miks gatunków wypełnia strategię programową serwisu, jaką jest różnorodność tematyczna portfolio.- mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych w Canal+ Polska.Wystartowały zdjęcia do- serialu, który łączy w sobie elementy kryminału i thrillera z wątkiem supernatural. To historia, w której zjawiska nadprzyrodzone i motywy historyczne wspólnie budują wielopiętrową zagadkę. Główna bohaterka, geolożka Lena, wraca do swojego rodzinnego Wałbrzycha, aby odnaleźć zaginioną córkę, z którą Lena wiele lat temu straciła kontakt i która jest podejrzana o uprowadzenie kilkorga dzieci.Jak przekonują twórcy, nowa produkcja jest pełna pełnokrwistych postaci. Wałbrzych, który jest równolegle ważnym bohaterem serialu, jest tu pełnym życia, wielokulturowym przylądkiem -- z romskimi, czeskimi i polskimi mieszkańcami, żyjącymi w intrygującym tyglu kulturowym. Niezwykły klimat produkcji buduje również jej wizualna, scenograficzna warstwa i unikalne lokacje tajemniczych, podziemnych wałbrzyskich tuneli i szybów. Miejsc, które jakby zastygły w czasie i wciąż są pełne nieodkrytych historii z czasów II wojny światowej.Za reżyserię odpowiada Mariusz Palej, a za scenariusz Agnieszka Szpila, Dominika Prejdova, Marcin Ciastoń i Katarzyna Tybinka. Kierownikiem literackim projektu jest Michał Oleszczyk. W głównych rolach wystąpią Karolina Kominek, Dawid Ogrodnik, Edyta Olszówka i Alicja Wieniawa-Narkiewicz. Autorem zdjęć będzie Wojciech Węgrzyn. Scenografia jest autorstwa Katarzyny Sikory, za kostiumy odpowiada Hanna Podraza, a za niezwykłą oprawę graficzną Kamil Polak. Produkcją zajmuje się Magdalena Kamińska i Agata Szymańska z Balapolis.Premiera serialu w 2023 roku.Na przyszły rok zapowiadana jest również premiera serialuPierwszy sezon kultowego już serialu o charyzmatycznym poloniście (w tej roli Maciej Stuhr jako Paweł Zawadzki), który na własną rękę prowadził śledztwo w sprawie śmierci uczennicy miejscowej szkoły, zadebiutował w 2016 r. Produkcja spotkała się ze świetnym przyjęciem widzów, a Zawadzki w wykonaniu Stuhra stał się wzorem nauczyciela, jakiego każdy z nas chciałby w życiu mieć. Fora dyskusyjne i rosnące rzesze fanów szeroko komentowały premiery kolejnych odcinków, prześcigając się w domysłach zakończenia zagadki sezonu. Pierwszy sezon został nagrodzony m.in: Orłem w 2017 r. za najlepszy filmowy serial fabularny, Specjalną Telekamerą 2017 oraz statuetką Bestsellerów Empiku jako Wydarzenie Roku 2016.W kolejnej serii Belfer z prowincjonalnych Dobrowic przeniósł się do Wrocławia. W liceum, w którym się zatrudnił, już w pierwszych dniach jego pracy doszło do tragedii, podczas której zakładnikami stali się nastoletni podopieczni Belfra. W najnowszej odsłonie Paweł Zawadzki wraca do swych rodzinnych stron, do nadmorskiego Małomorza, gdzie nadal mieszka jego ojciec. Belfer podejmie pracę w lokalnym liceum.- komentuje Łukasz Grzegorzek, reżyser.Producentem wykonawczym jest Opus TV. Reżyserem został Łukasz Grzegorzek, zdobywca nagrody za najlepszą reżyserię na FPFF w Gdyni oraz nominowany do tegorocznych Orłów za najlepszy film. Nad scenariuszem pracują współautorka poprzednich sezonów, Monika Powalisz i Przemysław Nowakowski. Premiera już w przyszłym roku. W rolę Belfra wcieli się ponownie fenomenalny Maciej Stuhr, który otrzymał w tym roku Orła w kategorii najlepsza główna rola męska za kreację w "Powrocie do tamtych dni".Premiera serialu w 2023 roku.Dodatkowo zapowiedziano serial, wspólną produkcję Canal+ i Polsatu. Jak już informowaliśmy , "Sortownia" jest historią lekarza pracującego na oddziale ratunkowym w jednym z warszawskich szpitali, w miejscu, gdzie ratuje się ludzkie życie. To tu zapadają decyzje kogo ratować w pierwszej kolejności, "sortując" pacjentów kodami czerwonym, żółtym i zielonym. Praca w ekstremalnych warunkach, walka z czasem i nieodwracalne w skutkach decyzje to codzienność głównego bohatera. Codzienność uzależniająca go jak narkotyk. Bo balansowanie między czyimś życiem, a śmiercią daje też poczucie władzy, a nawet prawo stawania powyżej moralnych zasad. Premiera w 2023 roku.Canal+ Polska jest również koproducentem dwóch największych światowych superprodukcji w ramach projektów Canal+ Group.to 8-odcinkowy wysokobudżetowy dramat historyczny o ostatniej królowej Francji. Oprócz wcielającej się w główną rolę Emilia Schüle w obsadzie pojawią się również Jack Archer, Jasmine Blackborow, Crystal Sheperd, James Purefoy, Marthe Keller, Louis Cunningham, Gaia Weiss oraz polski aktor Philippe Tłokiński, znany z roli w "Belfrze". Za kamerą stanęli Pete Travis ("Dredd") oraz Geoffrey Enthoven ("W pół drogi"). Autorką scenariusza jest Deborah Davis, nominowana do Oscara za "Faworytę".Maria Antonina uważana jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych władczyń w historii Europy. I nie ma co się dziwić, bo była kobietą, która potrafiła nieźle namieszać. Tworzyła trendy, kochała modę, była prawdziwą ikoną stylu i królową skandalu. Uzależniona od hazardu i luksusu, uznawana za skrajnie nieodpowiedzialną buntowniczkę dawała masę pretekstów do plotek i domysłów, również o jej biseksualności. Ile z tego jest prawdą, a ile mitem? Do dziś nie wiadomo. Z pewnością jednak filmowa historia o postaci tak barwnej i kontrowersyjnej gwarantuje rozrywkę na najwyższym poziomie z szybkimi zwrotami akcji. Premiera jest planowana na styczeń 2023 r.Kolejną międzynarodową produkcją, która pojawi się na początku przyszłego roku w CANAL+ jest, anglojęzyczna wersja filmowego klasyka spaghetti westernu Sergia Corbucciego z 1966 roku, filmu na tyle kultowego, że zainspirował jego fanów do stworzenia aż 30 nieoficjalnych sequeli. Do wielbicieli oryginału zalicza się również Quentin Tarantino, który zainspirował się tym tytułem, tworząc jeden ze swoich najpopularniejszych filmów, "Django".Akcja serialu dziejącego się na Dzikim Zachodzie w latach 60. i 70 XIX w. opowiada o tytułowym rewolwerowcu szukającego swojej córki, chociaż od mordu dokonanego na jego rodzinie minęło 8 lat.W głównych rolach Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace, Nicholas Pinnock i Lisa Vicari. Za reżyserię i scenariusz 10-odcinkowego serialu odpowiadają twórcy seriali "Gomorra" i "ZeroZeroZero" - Francesca Comencini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Francesco Cenni, Michele Pellegrini oraz Max Hurwitz. Premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2023 r.