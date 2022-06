Wolność prasy coraz bardziej zagrożona? Nowy film dokumentalny HBO "Zagrożony" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Dokument HBO "Zagrożony" (Endangered), którego producentkami i reżyserkami są nominowane do Nagrody Akademii Filmowej Rachel Grady i Heidi Ewing, będzie miał swoją premierę w HBO Max.

Dokument "Zagrożony", który znalazł się w oficjalnej selekcji tegorocznego Festiwalu Filmowego Tribeca, jest filmową kroniką życia czterech dziennikarzy, którzy żyją i pracują w demokratycznych krajach, gdzie wolność prasy była tradycyjnie uważana za "pewnik". Z powodu zalewającej Internet dezinformacji oraz powszechnego oczerniania prasy przez światowych przywódców, rośnie nieufność w stosunku do tradycyjnych mediów, a dziennikarze coraz częściej napotykają na problemy typowe dla stref działań wojennych lub państw rządzonych autokratycznie.W filmie śledzimy losy dziennikarzy z Mexico City, brazylijskiego São Paulo i Stanów Zjednoczonych, gdzie pracują Sáshenka, Patrícia, Oliver i Carl. Dowiadujemy się, że dziennikarze, którzy relacjonują wiece polityczne, dokumentują brutalność policji, protesty ruchu BLM oraz przebieg globalnej pandemii COVID-19 coraz częściej obawiają się o swoje bezpieczeństwo, bo nie tylko powszechnie padają ofiarami pomówień, ale spotykają się także z jawną wrogością i przemocą ze strony rządów swoich państw. Redakcje na całym świecie borykają się z problemami finansowymi i tną etaty, co sprawia, że skorumpowane instytucje publiczne stopniowo wymykają się spod kontroli, a dziennikarze są zmuszeni prowadzić niebezpieczną wojnę kulturową, której celem jest ochrona wolności słowa.Ostatnio, po raz pierwszy w swojej historii, Komitet Ochrony Dziennikarzy, który zwykle zajmuje się udzielaniem pomocy dziennikarzom znajdującym się w niebezpieczeństwie za granicą, został zasypany prośbami o pomoc i przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa na terenie Stanów Zjednoczonych. Dokument HBO Zagrożony staje się swego rodzaju niezwykle aktualną kroniką tzw. czwartej władzy, której tradycje i standardy stają się celem wielu ataków.- podkreślają reżyserki dokumentu Rachel Grady i Heidi Ewing.Producent wykonawczy dokumentu Ronan Farrow dodaje: -W filmie usłyszymy wypowiedzi reporterów Patrícii Campos Mello i Olivera Laughlanda, fotografów Carla Juste'a i Sáshenki Gutiérrez oraz byłego dyrektora wykonawczego Komitetu Ochrony Dziennikarzy Joela Simona.Film dokumentalny HBO "Zagrożony" wyprodukowany został we współpracy ze spółkami A Loki Films i Ronan Production Group. Za reżyserię i produkcję odpowiadają Rachel Grady i Heidi Ewing. Obowiązki producenta pełni Alex Takats. Producentami wykonawczymi są Ronan Farrow, Heidi Ewing i Rachel Grady. Obowiązki producentek wykonawczych ze strony HBO pełnią Nancy Abrams i Lisa Heller, a starszą producentką jest Tina Nguyen.Premiera filmu dokumentalnego HBO "Zagrożony" (Endangered) odbędzie się 29 czerwca w HBO Max.