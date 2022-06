Razem na całe życie. Lipiec w AXN

Łukasz Szewczyk

• Lipiec w AXN

W filmiez więzienia ucieka pałająca żądzą zemsty baronowa narkotykowego kartelu. Agenci Mike Lowrey (Will Smith) i Marcus Burnett (Martin Lawrence) wracają, aby zmierzyć się z największym wyzwaniem w swojej karierze. W akcji pomaga im specjalna jednostka AMMO, którą tworzą przedstawiciele młodego pokolenia policyjnych twardzieli. Premiera filmu "Bad Boys for Life" w sobotę 9 lipca o godz. 22:00.to włoski serial medyczny. Lekarz i szef oddziału wewnętrznego szpitala, Andrea Fanti (w tej roli Luca Argentero), traci pamięć w wyniku postrzału w głowę. Andrea nie pamięta nic z ostatnich 12 lat życia. Poddaje się rehabilitacji na swoim starym oddziale, a wkrótce potem zostaje asystentem swoich byłych stażystów. Kiedyś budzący postrach szef, dziś musi zmierzyć się z nową rolą w szpitalu oraz walką o odzyskanie pamięci i rodziny. Drugi sezon serialu opowiada o nadziei i doświadczeniu ciężkiej choroby, jako o drugiej szansie, które daje życie. Doktor Fanti i jego zespół po stoczeniu batalii z pandemią koronawirusa, zaczną znowu opiekować się pacjentami, którzy polegają na nim w poszukiwaniu diagnozy i leczenia. W nowych odcinkach 2. sezonu zespół dr Fanti będzie musiał zmierzyć się z nowymi przypadkami medycznymi we włoskim szpitalu. Nowe odcinki 2. sezonu serialu "DOC: w twoich rękach" w każdą środę o 22:00 w AXN.W serialuShaun Murphy (Freddie Highmore), niezwykle uzdolniony młody chirurg z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dołącza do zespołu lekarzy z prestiżowego szpitala chirurgicznego St. Bonaventure. Jest samotny, ma problemy z komunikacją, a jedyną osobą, która go wspiera jest dr Aaron Glassman (Richard Schiff), który przeciwstawia się sceptycyzmowi i uprzedzeniom osób zarządzających szpitalem i wprowadza Shauna do zespołu. Shaun będzie musiał pracować ciężej niż kiedykolwiek wcześniej, aby odnaleźć się w nowym środowisku i udowodnić współpracownikom, że jego niezwykłe umiejętności medyczne mogą ratować ludzkie życie. W ostatnich odcinkach 5. sezonu serialu Shaun i Lea będą musieli podjąć bardzo ważną decyzję, ale otrzymają dużo wsparcia od przyjaciół w szpitalu. Finałowe odcinki 5. sezonu serialu "The Good Doctor" w środy o godz. 21:05 w AXN.to oparta na faktach historia pochodzącego z małego miasteczka Johna Nolana (Nathan Fillion), który po niespodziewanym rozwodzie postanawia zmienić swoje życie - chce zostać policjantem w Los Angeles. Jako najstarszy kadet w LAPD musi zmierzyć się z opinią przełożonych, że jego decyzja to tylko wybryk, spowodowany kryzysem wieku średniego. Jeśli nie dotrzyma kroku młodszym kolegom może sprowadzić niebezpieczeństwo zarówno na nich jak i na siebie. Ma jednak pewną przewagę - życiowe doświadczenie, determinację i poczucie humoru, które mogą pomóc mu odnieść sukces na nowej ścieżce kariery. W ostatnich odcinkach 4. sezonu serialu oficer Nolan będzie musiał się przygotować do egzaminu na szkoleniowca i poddać próbie swoje nowe umiejętności w terenie. Finałowe odcinki 4. sezonu serialu "Rekrut" we wtorki o 21:05 w AXN.