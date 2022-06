Wirtualna Polska dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska na początku roku przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju, gdzie jednym z filarów jest zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju i środowiska pracy szanującego różnorodność.

• Teraz spółka podpisała Kartę Różnorodności, która jest inicjatywą pod patronatem Komisji Europejskiej i jednym z ważnych kroków w realizacji strategii.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, która w Polsce koordynowana jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ma ona na celu rozpowszechnianie oraz promowanie równego traktowania w miejscu pracy. Jej podpisanie jest równoznaczne z brakiem zgody na dyskryminację ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, pochodzenie, rasę, wiek oraz wiele innych czynników, które właśnie sprawiają, że się różnimy. Idea jaka przyświeca Karcie Różnorodności to pielęgnacja różnic.¬-- mówi Elżbieta Bujniewicz-Belka, CFO Wirtualna Polska Holding.Wzajemny szacunek, równość i tolerancja - to wartości wyznawane od dawna przez Wirtualną Polskę. Spółka otwarcie angażuje się w akcje społeczne oraz silnie przeciwdziała dyskryminacji. Samodzielnie kształtuje warunki zatrudnienia i współpracy, mając na względzie rodzaj i jakość wykonywanej pracy lub usług, swoje potrzeby i możliwości oraz otoczenie rynkowe. Przestrzega zasad równego traktowania, w tym również w zakresie zatrudniania i polityki wynagradzania. Wspiera rozwój pracowników i aktywnie promuje rolę kobiet w zarządzaniu. Przed rozpoczęciem pracy każdy podlega zaznajomieniu się z Kompasem Etyki oraz treścią Procedury postępowaniaw razie wystąpienia zachowań niepożądanych. Dołączenie przez WP do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności daje dodatkową pewność, że wartości te zostaną utrzymane i będą dalej pielęgnowane.