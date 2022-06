Gdzie zagra Jeremy Sochan? Draft NBA w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Jeremy Sochan zostanie czwartym Polakiem w historii w lidze NBA.

• 19-letni koszykarz weźmie udział w drafcie i ma duże szanse na wybór w pierwszej rundzie.

• Tegoroczny draft NBA odbędzie się w Barclays Center w Nowym Jorku. Transmisja w Canal+ Sport

Do tej szansę gry na parkietach NBA miało trzech polskich koszykarzy - Cezary Trybański, Maciej Lampe i Marcin Gortat. W drafcie został wybrany także Szymon Szewczyk, jednak nigdy nie zagrał w NBA. Urodzony w Oklahomie Jeremy Sochan ma ogromne szanse na wybór w pierwszej rundzie. Jeśli tak się stanie, będzie on najwyżej wybranym Polakiem w drafcie w historii i otrzyma gwarancję czteroletniego kontraktu w lidze NBA.W ostatnim sezonie Sochan reprezentował barwy Uniwersytetu Baylor i zyskał uznanie w lidze NCAA. W marcu wystąpił w decydującej fazie rozgrywek, czyli March Madness. Jego drużyna odpadła w 1/16 finału, ale Sochan w meczu z North Carolina zaliczył double-double. W maju wziął udział w NBA Draft Combine, podczas którego miał okazję pokazać swój talent i umiejętności skautom z różnych klubów NBA. Polak zebrał dobre recenzje i w czerwcu otrzymał oficjalne zaproszenie do grona zawodników na tegoroczny draft.Podczas draftu każdy z klubów ma prawo wyboru dwóch zawodników. Jako pierwsi wybierać będą Orlando Magic, a jako drudzy Oklahoma City Thunder. To właśnie klub z Oklahomy, a także drużyny Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans i San Antonio Spurs wskazuje się jako prawdopodobne kierunki dla Sochana. Drugim polskim akcentem podczas tegorocznego draftu będzie zawodnik Gran Canarii Aleksander Balcerowski. Eksperci przewidują, że może on powalczyć o miejsca 45-60.Noc z czwartku na piątek (23/24 czerwca):• 01:00 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewski, reporter: Michał Łopaciński• 02:00 Draft NBA (Canal+ Sport)Komentarz: Wojciech Michałowicz, Szymon Szewczyk• 04:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący: Gabriel Rogaczewski, reporter: Michał Łopaciński