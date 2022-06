"Płomienie pożądania". Historia aranżowanego małżeństwa we współczesnym świecie w Novelas+

Łukasz Szewczyk

• Hitowa turecka produkcja stworzona na podstawie koreańskiej telenoweli.

• W rolach głównych Burcu Bircik i Birkan Sokullu.

• Premiera w Novelas+

"Płomienie pożądania" to ciesząca się dużą popularnością adaptacja koreańskiej telenoweli. Oś historii stanowi turecka tradycja "zaręczyn w kołysce" oraz jej znaczenie i następstwa we współczesnym świecie.Pragnąc odnowić więzi przyjaźni Bayram i Salih postanawiają połączyć rodziny poprzez małżeństwo swych dzieci, które do czasu osiągnięcia wieku umożliwiającego ślub są wychowywane w innych miastach. Salih z córkami pozostał w rodzinnym Işıklarze, natomiast Bayram wraz z synem przeprowadził się do Stambułu, gdzie rozwija dochodowy biznes. Gdy pociechy dorastają ojcowie postanawiają spełnić obietnicę. W dniu gdy Kerim, syn Bayrama, kończy studia, Salih przedstawia mu przyszłą żonę - swoją córkę Melek. Jednak to jej młodsza siostra, Hülya od dziecka zauroczona jest Kerimem, który nie jest w ogóle skory do małżeństwa. Oboje mają własne życia, zainteresowania i cele. Jak potoczą się losy Kerima i Hülyi?Jak potoczą się losy młodych? Czy zdecydują się wypełnić wolę ojców?Premiera serialu "Płomienie pożądania" w poniedziałek (27 czerwca 2022 roku) o godz. 15.55 na antenie Novelas+ oraz w serwisie Canal+ Online.