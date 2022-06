"Królowa". Premiera polskiego serialu Netflix. Andrzej Seweryn jako drag queen: "Rola życia" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Premiera polskiego serialu "Królowa" w Netflixie

• Niezwykła historia o rodzinie, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice

• Serial będzie można zobaczyć w Polsce i 190 krajach na świecie.

Andrzej Seweryn w serialu "Królowa" / Fot. Netflix

Oficjalny plakat zapwiadający polski serial Netflixa "Królowa"

"Królowa" to czteroodcinkowa, wzruszająca opowieść o Sylwestrze, Wioli i Izie - wyjątkowej rodzinie ze Śląska, która wbrew wielu przeszkodom, oraz dzięki poczuciu zrozumienia i solidarności, dostaje drugą szansę na miłość, przyjaźń i akceptację. "Królowa" to przede wszystkim optymistyczna, pełna nadziei, poczucia humoru opowieść o odkupieniu, a także obalaniu stereotypów.W tytułową "Królową" wciela się Andrzej Seweryn, który, jak sam wspomina, odegrał w serialu rolę życia, jednocześnie wcielając się w postać renomowanego paryskiego krawca - pedantycznego Sylwestra oraz piękną, utalentowaną i doniosłą drag queen Lorettę, którą staje się na deskach teatru. Pomimo złożonej sobie przed laty obietnicy, Sylwester decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od nieznanej dotąd, osiemnastoletniej wnuczki Izy, którą zagrała Julia Chętnicka.- mówił w wywiadzie dla Elle Andrzej Seweryn.Iza, to charyzmatyczna, szczera do bólu i urocza dziewczyna, która pracuje w górniczej stołówce, ale marzy o pracy kosmetyczki. W jej życiu najważniejsi są dla niej przyjaciele i matka Wiola, której usiłuje pomóc, sprowadzając wbrew jej woli na Śląsk Sylwestra. Iza ma nadzieję, że potrzebująca przeszczepu matka przyjmie nerkę od nieznanego ojca, z którym nigdy wcześniej nie szukała relacji. W rolę Wioli - kobiety zdecydowanej, temperamentnej i bezkompromisowej, wcieliła się Maria Peszek.Podróż Sylwestra w rodzinne strony przybierze nieoczekiwany obrót, zmuszając całą trójkę do zmierzenia się z przeszłością, tragedią, trudnymi wyborami, ale też sprawi, że dostaną szansę odbudowania straconych więzi. Jak przekonuje się Sylwester, rodzina może mieć wiele fasonów, ale każdy z nich wymaga odpowiednich szwów.W serialu zobaczymy również Antoniego Porowskiego, znanego fanom z serialu Netflix "Porady różowej brygady", który wcielił się w rolę asystenta Sylwestra w jego paryskim atelier. W roli Corentina, serdecznego przyjaciela Sylwestra - Kova Rea. W drugoplanowych rolach wystąpili Paweł Koślik, Henryk Niebudek, Piotr Witkowski, Veronique Bisciglia, Lucas Adelon Rembas, Himera, Lucy d'Arc, Bartłomiej Bobrowski aka Graża Grzech, Lola Eyeonyou Potocki, Mariusz Ząbkowski Dżag, Soa de Muse, Keiona i inni.