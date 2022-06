Filmowe lato w Canal+: "Aida", "Lokatorka", "Marzec `68", "Ostatni pojedynek", "Rodzinka rządzi"

Łukasz Szewczyk

• Canal+ ogłasza filmowe hity na lato 2022

• Wśród propozycji m.in. "Wszystkie nasze strachy", "Teściowe", "Aida", "Lokatorka", "Marzec `68", "Ostatni pojedynek", "Rodzinka rządzi", "Ostatni pojedynek".

Kilka dni temu Canal+ Polska ogłosiło swoją ofensywę serialową na najbliższe miesiące. Teraz ogłaszamy najważniejszego premiery filmowe na tegoroczne lato 2022.Wśród polskich propozycji(premiera 25 czerwca), laureat Złotych Lwów na ostatnim festiwalu w Gdyni. Oparty na faktach, pełen rozważań poruszający dramat, który ciekawie ociera się o metafizykę, to historia Daniela Rychalskiego - artysty, który próbuje w swym życiu i tworzonej przez siebie sztuce połączyć motywy katolickie ze swą seksualnością. Mieszkając na wsi i wchodząc w relację z sąsiadami musi mierzyć się z niezrozumieniem i homofobią, która w tak małych, zamkniętych środowiskach łatwo może doprowadzić do tragedii. Ten odważny i niebanalny film okazał się największym wydarzeniem ostatniego festiwalu w Gdyni zdobywając tam Złote Lwy i kilka innych nagród. Ta świetnie przyjęta przez krytyków fabuła idąca w poprzek współczesnych polskich podziałów, zdobyła siedem nominacji do tegorocznych Orłów w tym za najlepszy film. W głównej roli Daniela Rychalskiego dwukrotny laureat Orłów i wielu nagród na festiwalu w Gdyni - Dawid Ogrodnik. Obok niego na ekranie zobaczymy Marię Maj i Andrzeja Chyrę.Z kolei(16 lipca) to działająca na wielu płaszczyznach opowieść o tym jak idealizm młodych dorosłych jest niszczony przez podziały tworzone przez polityków. Film dobrze pokazuje to jak działają nagonki polityczne, propaganda oraz dzielenie społeczeństwa. Warszawa, rok 1968. Studenci sprzeciwiają się przeciwko bezprawnemu relegowaniu kolegów z uczelni oraz zdjęciu z afisza "Dziadów", w reżyserii Kazimierza Dejmka, wystawianych w Teatrze Narodowym. Jednymi z protestujących są młodzi zakochani, Hania i Janek, których rodziny znajdują się po przeciwnych stronach barykady. Czy ich uczucie zdoła oprzeć się podziałom tworzonym przez polityków?(23 lipca) to komedia o rodzinnych kłótniach, klasowych uprzedzeniach i naszej narodowej specjalności, czyli pielęgnowania w sobie zawiści do innych. Czy robienie wesela po odwołanej ceremonii ślubnej ma sens? Jak najbardziej. Rodziny państwa młodych dzieli wszystko - pochodzenie, ilość pieniędzy na koncie, gust. Początkowo po szokującej decyzji niedoszłych małżonków próbują się nawzajem pocieszać i być dla siebie mili. Jednakże z każdym kolejnym kieliszkiem wódki zaczynają wychodzić na jaw wzajemne pretensje, żale, a całość zamienia się w publiczne pranie brudów. Co nie przeszkadza gościom weselnym bawić się w najlepsze. W głównych rolach uwielbiani polscy aktorzy - Maja Ostaszewska, Marcin Dorociński, Izabela Kuna i Adam Woronowicz.Natomiast(30 lipca) to trzymający w napięciu dramat sensacyjny rozgrywający się na warszawskim Mokotowie. Spokój mieszkańców kamienicy na warszawskim Mokotowie przerywa pojawienie się rzekomego, prawnego właściciela budynku. Mężczyzna, stosując bezwzględne metody, zaczyna zmuszać lokatorów do opuszczenia mieszkań. Najbardziej zdeterminowana w walce jest Janina Markowska. Kobieta nie zamierza opuścić domu, w którym jej rodzina mieszka od ponad 70 lat. Policja rozpoczyna dochodzenie, kiedy Janina znika w tajemniczych okolicznościach. Prowadzi je stojąca na czele oficer - Anna Szerucka. Poszlaki naprowadzają funkcjonariuszkę na trop intrygi, w którą zamieszani są politycy, agenci dawnych służb oraz wysoko postawieni członkowie palestry. Rozpoczyna się nierówna walka z układem, której stawką jest życie oraz prawa wyrzucanych na bruk mieszkańców.Wśród premier także wstrząsający dramat wojenny(26 czerwca). Na początku 1995 r. do Srebrenicy wkraczają serbskie oddziały, mimo tego, że miasto posiada oficjalny status "strefy bezpieczeństwa". Ochronę dla bośniackiej enklawy miały stanowić rozlokowane w pobliżu siły pokojowe ONZ. Wchodzące do miasta wojska pogłębiają poczucie beznadziei wśród muzułmańskich mieszkańców. Pracująca w bazie ONZ Aida próbuje wybłagać możliwość przetransportowania jej rodziny do schronu, dzięki któremu mogłaby uratować ich życia.Z kolei(sierpień) to przezabawny hołd dla New Yorkera i umierającej prasy. Umiera ceniony redaktor popularnego amerykańskiego magazynu "Kurier Francuski" z siedzibą we Francji, a zespół redakcyjny zbiera się do napisania nekrologu. Wspomnienia dziennikarzy składają się na cztery nowele, w których nie brak historii opisujących podejrzane dzielnice francuskiego miasta, biografii niepoczytalnego malarza czy pełnej miłości opowieści o studenckim buncie.(2 lipca) to pełen wizualnego rozmachu dramat historyczny rozgrywający się w średniowiecznej Francji. Fabuła oparta na faktach -- okolicznościach jednego z ostatnich rycerskich pojedynków w historii Francji. Każdą historię da się opowiedzieć z kilku punktów widzenia. I każda będzie inną opowieścią. Oto jak doszło do tego, że dwóch rycerzy, dwóch przyjaciół stanęło naprzeciw siebie w pojedynku. Zanim zobaczymy to dramatyczne starcie, przekonajmy się, jak wygląda wersja jednego z nich, potem drugiego, a potem tej, o którą przyszło im się pojedynkować.(już dostępny) to opowieść o grupie bogatych turystów, którzy zostają uwięzieni na sekretnej plaży na tajemniczej wyspie. Bohaterowie nie dość, że nie mogą się z niej wydostać, to dodatkowo zaczynają się starzeć w niewiarygodnie szybkim tempie. Dzieci w ciągu jednego dnia zmieniają się w dorosłych, a ich rodzice w starców. Szybko zaczynają zdawać sobie sprawę, że jeśli nie rozwikłają zagadki plaży, to została im maksymalnie doba życia.Horror(sierpień). Rozkochana w latach 60. młoda dziewczyna dostaje się na wymarzone studia w szkole dla projektantów ubrań. Niestety ze względu na swój introwertyczny charakter nie dogaduje się z koleżankami z akademika i szybko wynajmuje pokój w londyńskim Soho. Bohaterka w tajemniczy sposób przedostaje się do ukochanej przez siebie epoki, gdzie spotyka początkującą piosenkarkę, Sandie. Jednakże wszechobecny glamour okazuje się być pułapką, a za wystawnymi wnętrzami kryją się upiory.(9 lipca) to wstrząsająca historia inspirowana procesem oskarżającym Amandę Knox o zabójstwo - wydarzeniem, które było jednym z największych wydarzeń medialnych we Włoszech i zainspirowało takie filmy jak "Oskarżona Amanda Knox" czy "Twarz anioła". Bill, chcąc naprawić swoje naznaczone alkoholem i narkotykami błędy z przeszłości, rusza do Marsylii. Pragnie pomóc swojej córce Allison, która odsiaduje tam dziewięcioletni wyrok za zabójstwo swojej dziewczyny, Leny. Córka cały czas twierdzi, że jest niewinna.Horror(24 czerwca) jest opowieścią o radzeniu sobie z żałobą i traumą spowodowaną odejściem bliskiej osoby. Beth przeżywa żałobę po tym jak jej mąż popełnił samobójstwo, strzelając sobie w usta. Niestety nie jest to dopiero początek koszmaru, gdyż bohaterka dowiaduje się, że jej kochający mąż zwodził ją przez całe życie, prowadząc podwójne życie. Beth robi wszystko, żeby zachować spokój, ale dręczące ją coraz bardziej realistyczne koszmary skutecznie to uniemożliwiają.Produkcja familijna(10 lipca) to historia Barneya, społecznie wycofanego ucznia szkoły gimnazjalnej i Rona, jego nowego, chodzącego i mówiącego przyjaciela - robota. Historia o dorastaniu w czasach internetu i samotności wśród współczesnej młodzieży. Chłopiec zyskuje przyjaciela w dniu swoich urodzin, ale wadliwego. Przezabawne awarie Rona, rozgrywające się na tle ery mediów społecznościowych, wprowadzają chłopców w pełną akcji podróż, podczas której odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń.Animowana komedia familijna(sierpień). Tim i jego żona Carol mieszkają na przedmieściach wraz ze swoją ponad przeciętnie inteligentną 7-letnią córką Tabithą i uroczą, małą Tiną. Tabitha ubóstwia swojego wuja Teda i pragnie w przyszłości stać się taką jak on. Mała Tina wyjawia, że jest tajną agentką BabyCorp z misją odkrycia mrocznych sekretów szkoły Tabithy i jej tajemniczego założyciela, dr Erwina Armstronga. Dzięki niej bracia Templeton zjednoczą się w nieoczekiwany sposób i odkryją, co w życiu naprawdę jest istotne.(4 lipca) to poruszający portret szefa kuchni, podróżnika, autora książek i felietonów oraz zdobywcy 8 nagród Emmy za programy podróżniczo-kulinarne. Anthony Bourdain znany był z miłości do dobrego jedzenia, inteligentnego i mrocznego poczucia humoru, ciętego języka oraz niezwykłej otwartości i ciekawości świata, dzięki której zjednywał sobie ludzi we wszystkich miejscach, które odwiedzał. W jego programach jedzenie stanowiło jedynie pretekst do rozmów na temat historii, polityki i realiów życia w krajach poza utartymi szlakami. W filmie dokumentalnym "W drodze. Film o Anthonym Bourdainie" wykorzystano wywiady, których udzielił w ostatnich latach życia, materiały archiwalne oraz wypowiedzi rodziny i przyjaciół. Produkcja przybliża widzów do zrozumienia, jaki naprawdę był Bourdain - od początków kariery aż po ostatnie miesiące życia.Film(18 lipca) koncentruje się na ostatnich latach życia legendy rocka, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów w historii, który w wieku zaledwie 45 lat zmarł na AIDS. Dokument przedstawia szczegóły dotyczące najtrudniejszych lat jego życia oraz kulisy spektakularnego koncertu pamięci Freddiego, który zespół Queen zorganizował na Wembley. Wydarzenie, w którym wzięli udział m.in. George Michael i Elton John, stało się ważnym głosem w dyskusji o uprzedzeniach i stygmatyzowaniu osób chorych na AIDS. W filmie znalazły się unikalne, niepublikowane wcześniej materiały archiwalne z życia wokalisty oraz wywiady z osobami, które towarzyszyły Freddiemu do końca jego dni.(25 lipca) to dokument wyprodukowany przez BBC z okazji 10 rocznicy tragicznej śmierci Amy Winehouse. Amy Winehouse, piosenkarka, kompozytorka i autorka poruszających tekstów. Jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek swojego pokolenia, uhonorowana m. in. Grammy i Brit Awards. Zmagająca się z uzależnieniami i problemami psychicznymi artystka zmarła 23 lipca 2011 r. - niecałe dwa miesiące przed swoimi 28 urodzinami. Tym samym Winehouse dołączyła do tragicznego Klubu 27. Z okazji 10 rocznicy jej śmierci stacja BBC zrealizowała niezwykle wnikliwy i poruszający dokument zawierający niepublikowane wcześniej nagrania z domowego archiwum, rodzinne zdjęcia oraz wspomnienia członków rodziny i bliskich przyjaciół. Ważną postacią w filmie jest mama wokalistki. Janis Winehouse opowiedziała o swojej ostatniej rozmowie z córką oraz pierwszy raz odpowiedziała na zarzuty wobec ojca Amy, obarczanego przez opinię publiczną winą za jej śmierć.Piąty sezonu serialu(3 sierpnia). Jedna z najlepszych produkcji o wikingach, będąca adaptacją bestsellerowej serii "Wojny Wikingów" Bernarda Cornwella. Minęły lata od burzliwych wydarzeń z 4 sezonu. Król Edward wciąż stara się spełnić marzenie swego zmarłego ojca i zjednoczyć królestwa saskie. Uthred z Babbenbergu otrzymuje zadanie ochrony i wyszkolenia następcy tronu -- Aethelstana, na wojownika. Przeciwko pierworodnemu króla knuje zdradziecki lord Aethelm, który pragnie, by władcą został jego wnuk, drugi syn Edwarda - Aelfweard. Ponadto Uthred stanie przed jeszcze trudniejszym wyzwaniem. Będzie musiał stawić czoła największym wrogom oraz ponieść ogromną stratę, by wypełnić swoje przeznaczenie, które - jak przypadkowo odkrywa - może być związane z dążeniem do zjednoczenia Anglii.(12 sierpnia) to adaptacja nowej książki Marca Levy'ego, jednego z bardziej rozpoznawalnych francuskich pisarzy. Główna bohaterka, Julia Saurel, nigdy nie miała dobrych relacji ze swoim ojcem. Tak jak się mogła spodziewać, trzy dni przed swoim weselem otrzymuje wiadomość, że nie pojawi się on na jej weselu. Tym razem jednak ma dobrą wymówkę: właśnie umarł. Z oczywistych względów jej plany ślubne zamieniają się w pogrzebowe. Jednakże dzień po pochówku Julia otrzymuje pocztą wielką skrzynię, w której znajduje się... android z wgraną pamięcią jej ojca. Robot informuje ją, że będzie jednak działać tylko przez tydzień - po siedmiu dniach rozładują się baterie. W ten sposób Julia i jej robo-ojciec wyjeżdżają w podróż, podczas której będą próbować nadrobić stracony czas.