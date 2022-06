Odlotowe lato w RMF Classic

Łukasz Szewczyk

• Tego lata tematem wiodącym wakacyjnego programu RMF Classic będą podróże, szczególnie te podniebne.

• Na słuchaczy czekają też specjalne felietony Artura Andrusa, Macieja Korkucia i prof. Ryszarda Tadeusiewicza oraz zapowiedzi i zaproszenia na najważniejsze wydarzenia artystyczne w Polsce.

W letni nastrój RMF Classic wprowadzać będzie słuchaczy już od samego rana. W porannym programie "Wakacyjne Śniadanie Mistrzów" (7:00-11:00) pojawią się nowe, satyryczne felietony Artura Andrusa pt. "ZPT - czyli Zestaw Początkującego Turysty", "Smaczki historyczne", czyli ciekawostki geograficzne i turystyczne Macieja Korkucia zaczerpnięte z dawnych pamiętników i rozpraw naukowych oraz cykl prof. Ryszarda Tadeusiewicza "Technika na wakacje".W pasmie konkursowym (11:00-16:00) słuchacze będą mieli okazję zdobyć albumy fotograficzne "Polska z nieba" pokazujące najpiękniejsze zakątki naszego kraju z lotu ptaka. W tym programie także pojawi się specjalny cykl "Sztuka latania", przygotowany we współpracy z Aeroklubem Krakowskim, z opowieściami o ludziach, których pasją są samoloty i szybowce, a "Lotnicze historie zza oceanu" przedstawi amerykańska korespondentka rozgłośni - Lidia Krawczuk. Stacja przypomni także najsłynniejsze produkcje filmowe, których tematem było latanie, lotniska i piloci - od kultowego "Top Gun" przez polski film "Wniebowzięci" aż po "Terminal".W popołudniowym magazynie "Mapa Lata" (16:00-20:00) zdobyć będzie można bilety i zaproszenia na imprezy artystyczne w całej Polsce w "Biletomacie RMF Classic". Pojawi się też "Wakacyjna Akademia Komiksu", nie zabraknie również informacji o tym, co dzieje się latem w kulturze - cykle "Kino letnie" i "Letnia scena teatralna" poświęcone będą zapowiedziom filmowych premier, festiwali i przeglądów teatralnych.W weekendy pojawią się ciekawostki na temat mniej znanych, ale wartych obejrzenia atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie w programie "Wakacje - Atrakcje" (soboty 9:00, niedziele 10:00), czy rekomendacje literackie w programie "Księgarnia pod chmurką" (soboty 13:00). Natomiast magazyn "Niedziela w naturze" (14:00) pełny będzie cykli związanych z przyrodą, m.in. "Sezon ogórkowy" z informacjami dla amatorów warzyw sezonowych oraz "Pasaż ekologiczny" promujący ochronę środowiska.Przez całe lato słuchacze będą mogli wziąć udział w plebiscycie "Przebój na drogę" (niedziele 18:00), w którym wybiorą najpiękniejszą muzykę do słuchania w podróży.Każdego wieczoru, przez całe wakacje, będzie także można usłyszeć "Prognozę astronomiczną", czyli zapowiedzi tego co można zaobserwować na nocnym niebie. To cykl tradycyjnie już przygotowywany we współpracy z Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach.