Radiowa Czwórka ogłasza start wakacji

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (25 czerwca) w radiowej Czwórce będzie można posłuchać specjalnej audycji prosto z Mistrzostw Polski w Śródlądowym Ratownictwie Wodnym.

• Będzie to pierwsza odsłona letniego cyklu zawodów z zakresu sportowego ratownictwa wodnego Garmin Rescue Heroes

Radiowa Czwórka zaprasza na specjalną audycję "Start - wakacje" prowadzoną prosto z Mistrzostw Polski w Śródlądowym Ratownictwie Wodnym, która rozpocznie się 25 czerwca o godz.13.00 nad Zalewem Zegrzyńskim. Prowadzący audycję - Mateusz Kulik porozmawia z najlepszymi ratownikami z Polski o tym, kto może zostać ratownikiem, jak wygląda przygotowanie do sezonu oraz jakie są najnowsze technologie wykorzystywane w trakcie akcji na wodzie. Wraz z ratownikami radiowa Czwórka będzie uczestniczyć w symulacjach rzeczywistych akcji ratowniczych oraz kursach pierwszej pomocy. Ponadto słuchacze dowiedzą się więcej o wakacyjnych sportach wodnych - o windsurfingu, kitesurfingu czy o samym żeglowaniu, jak również o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Na odwiedzających namiot Czwórki będą czekać atrakcyjne gadżety, pamiątkowe zdjęcia i inne atrakcje, a to wszystko w towarzyszących brzmieniach letniej Czwórkowej playlisty.Garmin Rescue Heroes to cykl imprez z zakresu sportowego ratownictwa wodnego, których celem jest przede wszystkim podnoszenie umiejętności ratowników z zakresu technik posługiwania się profesjonalnym sprzętem wykorzystywanym w ratownictwie wodnym, integracja środowisk ratowników, a także sprawdzenie przygotowania zawodników do udziału w Mistrzostwach Świata, które zostaną rozegrane we wrześniu. W ramach zawodów odbędzie się sześć spotkań w różnych miejscach Polski, w pierwszej kolejności będą to Mistrzostwa Polski w Śródlądowym Ratownictwie Wodnym - nad Zegrzem, 25-26 czerwca. Kolejne odsłony cyklu, na których będzie można zobaczyć i usłyszeć Czwórkę to Mielenko (International Polish Rescue Cup, 23-24 lipca) i Kąty Rybackie (Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Morskim, 6-7 sierpnia).Ekipę radiowej Czwórki będzie można spotkać podczas wielu wakacyjnych wydarzeń, m. in. na zawodach atletycznych LOGinLAB Tour 2022, które odbędą się w Chałupach 20 lipca oraz Krotoszynie 13-14 sierpnia, czy w czasie letnich festiwali muzycznych: Ostróda Reggae Festiwal (7-10 lipca), Czeluść Festival (22-23 lipca), Drum Basstion Festival (22-23 lipca) czy WROsound (15-16 lipca).