Wakacje z RMF FM. Przebojwy pociąg, występy gwiazd

Łukasz Szewczyk

• Tego lata RMF FM zapewni słuchaczom występy największych polskich gwiazd, m.in. Sanah, Dawida Kwiatkowskiego, Viki Gabor, Danzela, Bryskiej i Gromeego oraz Mateusza Ziółko.

• Oprócz tego przez całą Polskę przejedzie Przebojowy Pociąg RMF FM.

Sezon wakacyjny RMF FM rozpocznie 25 czerwca podczas imprezy "Otwarcie Lata" w Mikołajkach. Ze specjalnego, plenerowego studia przy molo, tuż obok popularnego deptaka, prowadzone będą przez cały dzień programy i nadawane będą "Fakty". Na słuchaczy czekać będzie wielkie śniadanie z kucharzem Damianem Kordasem i ekipą RMF FM, a swoje największe hity zaśpiewają Viki Gabor, Danzel, Stan Zapalny, Oskar Cyms, wystąpi też niezwykły duet Gromme & Bryska.Na plaży w Ustce RMF FM zorganizuje 12 lipca Festiwal Latawców ze spektakularnym pokazem podniebnych konstrukcji, wyborami najpiękniejszego latawca przegotowanego przez słuchacza i występem Darii.Podobnie jak w ubiegłym roku, również tego lata w trasę przez całą Polskę wyruszy Przebojowy Pociąg RMF FM. Wystartuje 26 lipca o świcie z Wrocławia, by przez Kraków i Warszawę dotrzeć wieczorem do Gdyni. Głównym konduktorem będzie Tomasz Olbratowski, a w wagonach na słuchaczy czekać będą Mesajah, Wiktor Dyduła, Lamberry, Danzel, Blue Café, ENEJ, Margaret, Michał Szpak oraz Artur Siódmiak.12 sierpnia RMF FM zaprasza na Noc Perseidów na plaży w Niedzicy nad Jeziorem Czorsztyńskim. Na wszystkich, którzy tego wieczoru przyjdą oglądać spadające gwiazdy czekać będzie pokaz filmu w plenerowymi kinie, opowieści astronomów wyjaśniających na żywo, co można zobaczyć na niebie oraz występ Mateusza Ziółko.RMF FM jest też patronem LO♡E Ustka Festival (19-20 sierpnia), w ramach którego wystąpią m.in. Sanah, Dawid Kwiatkowski, Red Lips, Tribbs oraz Bryska. Słuchacze będą mogli wziąć udział też w KISS Record, czyli ustanowieniu Rekordu Guinnessa w liczbie par równocześnie się całujących.Całe lato na antenie RMF FM upłynie pod hasłem "Najlepsza Muzyka pod Słońcem!". W poranku "Wstawaj, szkoda lata" słuchaczy będą budziły telefonicznie gwiazdy, w paśmie "Lato wszędzie" RMF FM godzić będzie zwaśnionych sąsiadów, a w "Czasie Letnim" radio organizować będzie imprezy w miejscach pracy słuchaczy - tam, gdzie akurat szef wyjechał na urlop.Wieczorna "POPlista" będzie programem jeszcze bardziej interaktywnym, z udziałem gwiazd i słuchaczy we wszystkich mediach społecznościowych, w tym na Tik-Toku, gdzie Darek Maciborek będzie wyławiał nieodkryte jeszcze muzyczne talenty. Zwycięzcy zaśpiewają fragment piosenki w programie, a jeden szczęśliwiec - na festiwalu w Ustce, przed koncertem Dawida Kwiatkowskiego.W sobotnie wieczory RMF FM tradycyjnie poszukiwać będzie "Przeboju Lata" (wielki finał pod koniec wakacji), każdej niedzieli przez aż osiem godzin trwać będzie wielki "Quiz Show", czyli szalone konkursy, zabawy i rebusy z atrakcyjnymi nagrodami, a weekend zakończą nowe odcinki "Scen Zbrodni", tym razem o przestępstwach w świecie polityki.Na słuchaczy czekają też nowe odcinki nocnych cykli: "Stranger Pinks" o zjawiskach paranormalnych, "Dorwać Bestię", "Ruska Mafia" i "Misja Specjalna" o sekretach polskiego wywiadu wojskowego podczas II Wojny Światowej.